Serik Belediyespor, Aziz Gökhan Geylani ile sözleşme imzaladı

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TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor, teknik direktör Aziz Gökhan Geylani ile sözleşme imzaladı.

Kulübün tesislerinde gerçekleştirilen törende konuşan başkan vekili Halil Deligöz, ligde tecrübe kazandıklarını söyledi.

Bu yıl hedefleri gerçekleştirebilecek bir takım kurduklarını belirten Deligöz, taraftara coşkulu, mücadeleci bir futbol izlettirmek istediklerini kaydetti.

Geylani'ye görevinde başarılar dileyen Deligöz, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Teknik direktör Geylani de kulübü bir üst lige çıkarmak amacıyla çalışacaklarını ifade etti.

Transfer çalışmalarının sürdüğüne dikkati çeken Geylani, 17 Temmuz'da Kızılcahamam'da ilk kamp çalışmalarını yapacaklarını kaydetti.

Geylani, Bolu ve Afyonkarahisar kamplarının ardından lige hazır bir şekilde gireceklerinin altını çizdi. 47 yaşındaki Geylani son olarak MKE Ankaragücü'nde yardımcı antrenörlük yapıyordu.

Öte yandan kulüp başkanı Cenk Doğan yönetiminde yapılan toplantıda yönetim kurulunun yeni görev dağılımı belirlendi.

Buna göre, Başkan Vekili Halil Deligöz, Genel Sekreter Ercan Kır, Sayman Üye İlkay Ersöz, Asbaşkan Onur Cem Keleş, Asbaşkan Mustafa Türkmen, Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Namık Kemal Kılınç, Futbol Altyapı Sorumlusu Ali Deniz, Reklam ve Pazarlama Ali Ulutaş, Taraftardan Sorumlu Üye Cengiz Doğan, Tesislerden Sorumlu Üye Hüseyin Can, Basın ve Medya Sorumlusu Yunus Ergin, Seyahat ve Ulaşım Sorumlusu Ali Kumbul, Resmi Kurumlar İletişim Sorumlusu Mehmet Vehbi Okudan, Kulüp Güvenlik Sorumlusu Bülent Demir oldu.