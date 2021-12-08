Serik Belediyespor, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, ligin 17. haftasında 12 Aralık Pazar günü evinde oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Antalya ekibi, Kadriye'de bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Akan yönetiminde maçın hazırlıklarına devam etti. Karşılaşmada sakatlığı nedeniyle Gökhan Payal ile Sebahattin Usta'nın forma giyemeyeceği bildirildi.
Serik Belediyespor, cuma günü yapacağı antrenmanın ardından cumartesi günü Sakarya'ya hareket edecek.
Serik Belediyespor geride kalan 16 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 12. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA
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