Servet Aydın, veteranlar masa tenisinde İranlı rakibini 3-2 yenip şampiyon oldu - Son Dakika
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Servet Aydın, veteranlar masa tenisinde İranlı rakibini 3-2 yenip şampiyon oldu

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Servet Aydın, veteranlar masa tenisinde İranlı rakibini 3-2 yenip şampiyon oldu
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Söke Belediyespor'un veteran masa tenisi sporcusu Servet Aydın, İzmir'de düzenlenen Uluslararası Veteranlar Müsabakaları'nda 60-69 yaş Süper Lig kategorisinde finale yükseldi. Finalde İranlı rakibini 3-2 yenen Aydın, şampiyon oldu.

Söke Belediyespor Masa Tenisi Takımı'nın antrenörü ve veteran sporcusu Servet Aydın, yıllara meydan okuyan performansıyla bir başarıya daha imza attı. Yıllardır masa tenisi sporuna gönül veren, yetiştirdiği başarılı sporcularla masa tenisi sporuna katkı sunan Aydın, veteranlar kategorisinde kazandığı derecelere bir yenisini daha ekledi.

17-18 Ekim tarihlerinde İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Veteranlar Masa Tenisi Müsabakaları'nda mücadele eden Servet Aydın, 60-69 yaş Süper Lig kategorisinde finale yükseldi. Final karşılaşmasında İranlı rakibiyle karşı karşıya gelen deneyimli sporcu, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 3-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Yılların deneyimini başarıyla masaya da yansıtan Servet Aydın, elde ettiği bu önemli dereceyle hem Söke'yi hem de Söke Belediyespor'u uluslararası platformda en iyi şekilde temsil etti.

Sadece kazandığı madalyalarla değil, yetiştirdiği sporcularla da masa tenisine değer katan Servet Aydın'ın başarısı, sporda yaşın değil azmin, disiplinin ve tutkunun belirleyici olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kaynak: İHA
İzmirAydınSporSon Dakika

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