Sevgilisine sürpriz yapan Cengiz Ünder'in partiye girişi olay oldu - Son Dakika
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Spor

Sevgilisine sürpriz yapan Cengiz Ünder'in partiye girişi olay oldu

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Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcusu Cengiz Ünder, bir yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Bilge Yenilgül için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Ünlü futbolcunun partiye girişi ise oldukça dikkat çekti.

20.11.2024 11:21  Güncelleme: 11:30
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de top koşturan 27 yaşındaki milli futbolcu Cengiz Ünder sevgilisi Bilge Yenigül'ü şaşırtan bir harekete imza attı.

SÜRPRİZ PARTİ DÜZENLEDİ

1 yıldır sevgili olan Cengiz Ünder, Bilge Yenilgül'e sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Cengiz Ünder'in ise partiye giriş şekli şaşırttı. Ünder'in partiye gelen konukları selamlaması gülümsetti.

Sevgilisine sürpriz yapan Cengiz Ünder'in partiye girişi olay oldu

Ünder, 1 yıldır sosyal medya fenomeni Bilge Yenilgül ile birlikte. Instagram hesabından paylaşım yapan Cengiz Ünder sevgilisinin doğum gününü, "Her yeni yaşında nice birlikte anlarımıza Bilgem iyi ki doğdun, iyi ki sen varsın sevgilim. Seni çok seviyorum" ifadeleriyle kutladı. Sevgilisi Bilge Yenigül de "Sen benim için her şeysin. Seni çok seviyorum" yanıtını verdi. Cengiz Ünder'in ise partiye giriş şekli şaşırttı. Ünder'in partiye gelen konukları selamlaması gülümsetti.

Sevgilisine sürpriz yapan Cengiz Ünder'in partiye girişi olay oldu
Sevgilisine sürpriz yapan Cengiz Ünder\'in partiye girişi olay oldu

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Son Dakika Spor Sevgilisine sürpriz yapan Cengiz Ünder'in partiye girişi olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Çelikk:
    Buda Boş Adam 29 2 Yanıtla
  • Osman A:
    Futbolculuktan çok herşey var.3.ligde bile bundan daha iyi futbolcu kaynıyor.Anadolu'da harcanan çocuklar var.Bunları Türk futbolunda görmek istemiyoruz. 26 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Fenerden aldığın para olmazsa o kari sana bakarmı 22 0 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    kariyerinin içine edenlerden 18 0 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Performansı neden düştü belli oldu. 15 0 Yanıtla
  • Hakan Ekici:
    Topa vuramıyor ama başka şeylere vurabiliyor demek ki... 7 0 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    bu gidişte sahalardan çok partilerde göreceğiz herhalde 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Bu hayat böylemi olur Düşen hep yerdemi kalır Gün olur belin doğrulur Kim ne olacak bellimi olur Bu hayat hep zenginlerden yana 2 1 Yanıtla
  • Osman Bicer:
    Ali babanın bir kazığı daha işte. Helal olsun eziyo Fenerin paralarını 2 1 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Fenerbahçeye katkısı büyük oldu. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sevgilisine sürpriz yapan Cengiz Ünder'in partiye girişi olay oldu - Son Dakika
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