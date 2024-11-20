Sevgilisine sürpriz yapan Cengiz Ünder\'in partiye girişi olay oldu

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Süper Lig devi Fenerbahçe'de top koşturan 27 yaşındaki milli futbolcu Cengiz Ünder sevgilisi Bilge Yenigül'ü şaşırtan bir harekete imza attı.

SÜRPRİZ PARTİ DÜZENLEDİ

1 yıldır sevgili olan Cengiz Ünder, Bilge Yenilgül'e sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Cengiz Ünder'in ise partiye giriş şekli şaşırttı. Ünder'in partiye gelen konukları selamlaması gülümsetti.

Ünder, 1 yıldır sosyal medya fenomeni Bilge Yenilgül ile birlikte. Instagram hesabından paylaşım yapan Cengiz Ünder sevgilisinin doğum gününü, "Her yeni yaşında nice birlikte anlarımıza Bilgem iyi ki doğdun, iyi ki sen varsın sevgilim. Seni çok seviyorum" ifadeleriyle kutladı. Sevgilisi Bilge Yenigül de "Sen benim için her şeysin. Seni çok seviyorum" yanıtını verdi. Cengiz Ünder'in ise partiye giriş şekli şaşırttı. Ünder'in partiye gelen konukları selamlaması gülümsetti.