Süper Lig devi Fenerbahçe'den 30 milyon euro bedelle Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oluyor.
Sera Vrij ile geçtiğimiz aylarda hayatını birleştiren Ferdi Kadıoğlu, sosyal medya hesabından baba olacağını müjdeledi. Konuyla ilgili paylaşım yapan Ferdi Kadıoğlu, "Bir bebeğimiz olacak. Yeni bölüm için heyecanlı ve minnettarım" ifadelerini kullandı. Ferdi Kadıoğlu'nun bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.
Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise Kadıoğlu'nun evlilik durumu oldu. Şu an için Kadıoğlu ile Sera Vrij arasında resmi bir evlilik bulunmuyor. Ancak mart ayında gerçekleşen evlilik teklifi, çiftin bu yolda ilerlediğini gösteriyor. Nişanlı oldukları bilinen çiftin, önümüzdeki dönemde evlenmesi bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor - Son Dakika
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