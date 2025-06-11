Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'den 30 milyon euro bedelle Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oluyor.

"BİR BEBEĞİMİZ OLACAK"

Sera Vrij ile geçtiğimiz aylarda hayatını birleştiren Ferdi Kadıoğlu, sosyal medya hesabından baba olacağını müjdeledi. Konuyla ilgili paylaşım yapan Ferdi Kadıoğlu, "Bir bebeğimiz olacak. Yeni bölüm için heyecanlı ve minnettarım" ifadelerini kullandı. Ferdi Kadıoğlu'nun bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

FERDİ KADIOĞLU VE SERA VRIJ EVLİ Mİ?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise Kadıoğlu'nun evlilik durumu oldu. Şu an için Kadıoğlu ile Sera Vrij arasında resmi bir evlilik bulunmuyor. Ancak mart ayında gerçekleşen evlilik teklifi, çiftin bu yolda ilerlediğini gösteriyor. Nişanlı oldukları bilinen çiftin, önümüzdeki dönemde evlenmesi bekleniyor.