Sevim Cemre Yılmaz Gümüş Madalya Kazandı

Spor

Denizlili karateci Sevim Cemre Yılmaz, Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında 54 kilogramda tatamiye çıkarak Türkiye ikinci oldu ve gümüş madalyaya hak kazandı.

Türkiye Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri 02-06 Ocak 2025 tarihlerinde Ankara Taha Akgül Spor Salonunda düzenlendi. Denizli'den yarışmalara katılan Dekai-Do Spor Kulübü sporcusu Sevim Cemre Yılmaz, Ümitler 54 kilogramda tatamiye çıkarak Türkiye ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. - DENİZLİ