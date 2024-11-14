Seyhan Belediyesi Spor Okulları, Çocukların Kötü Alışkanlıklardan Uzak Durmasını Sağlıyor

Spor

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Kurslarımızda, çocuklarımızı hem eğitiyor hem de kötü alışkanlıklardan uzak tutuyoruz" dedi.

7-14 yaş arası çocukların ücretsiz faydalandığı Seyhan Belediyesi Spor Okulları'nda eğitimler ara vermeden devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Emre Gönlüşen Spor Kompleksi, Şakirpaşa Spor Kompleksi, Gürselpaşa Tenis Kortu, Akkapı Tenis Kortu, Gürselpaşa Halı Saha, Füze Selami Spor Tesisi ile Küçükdikili Futbol Tesisinde gerçekleşen kurslarda futbol, basketbol, voleybol, atletizm, karate, hentbol, tenis, cimnastik, fitness olmak üzere 9 branşta eğitimler veriliyor.

Yetenekli ve spora devam etmek isteyen çocuklar lisanslandırılmakta

Spor okulları çalışmalarının deneyimli antrenörler nezaretinde tüm hızıyla devam ettiğini belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Spor bizim için çok önemli. Kurslarımızda, çocuklarımızı hem eğitiyor hem de kötü alışkanlıklardan korumaya çalışıyoruz. Hocalarımız, kursiyerlere bilgi ve birikimlerini anlatarak gelecekte başarılı sporcu olmaları yönünde önemli katkılar sağlamakta. Yetenekli ve spora devam etmek isteyen çocuklarımız lisanslandırılmakta. Gösterilen yoğun ilgi bizleri son derece mutlu etmekte. Çocuklarımızı derslerinden kalan boş zamanlarında spor ile buluşmaya bekliyoruz" diye konuştu. - ADANA