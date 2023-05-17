Seyir zevki yüksek Başakşehir-Ümraniyespor maçından beraberlik çıktı - Son Dakika
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Seyir zevki yüksek Başakşehir-Ümraniyespor maçından beraberlik çıktı

17.05.2023 19:34

Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. İstanbul ekiplerinin karşı karşıya geldiği maçta 2 penaltı, 1 kırmızı kartın çıkarken, fileleri sarsan oyuncular Aleksic ve Umut Nayir oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında iki İstanbul ekibi kozlarını paylaştı. Başakşehir ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.

NEFES KESEN MAÇ

2 penaltı, 1 kırmızı kartın çıktığı müthiş mücadele Aleksic ve Umut Nayir'in golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı.

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MAÇIN BAŞINDA KIRMIZI KART

Başakşehir, maçın 4. dakikasında Aleksic'in golüyle öne geçti. 7. dakikada Mahmut Tekdemir kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ev sahibi ekipte 45. dakikada Aleksic penaltıdan yararlanamadı.

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UMUT NAYİR SAHNEDE

60. dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı. Topun başına geçen takımın golcüsü Umut Nayir, penaltıda hata yapmadı. Kalan dakikalarda başka gol sesi duyulmadı.

ÜMRANİYE ATEŞTE

Ligin 17. sırasında yer alan Ümraniyespor, 27 puanla en dipte yer alıyor. Puanını 52'ye yükselten Başakşehir ise 5. sıraya yerleşti.

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Başakşehir, Umut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Seyir zevki yüksek Başakşehir-Ümraniyespor maçından beraberlik çıktı - Son Dakika


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