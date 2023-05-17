Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında iki İstanbul ekibi kozlarını paylaştı. Başakşehir ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.
2 penaltı, 1 kırmızı kartın çıktığı müthiş mücadele Aleksic ve Umut Nayir'in golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı.
Başakşehir, maçın 4. dakikasında Aleksic'in golüyle öne geçti. 7. dakikada Mahmut Tekdemir kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ev sahibi ekipte 45. dakikada Aleksic penaltıdan yararlanamadı.
60. dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı. Topun başına geçen takımın golcüsü Umut Nayir, penaltıda hata yapmadı. Kalan dakikalarda başka gol sesi duyulmadı.
Ligin 17. sırasında yer alan Ümraniyespor, 27 puanla en dipte yer alıyor. Puanını 52'ye yükselten Başakşehir ise 5. sıraya yerleşti.
Son Dakika › Spor › Seyir zevki yüksek Başakşehir-Ümraniyespor maçından beraberlik çıktı - Son Dakika