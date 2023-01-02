Galatasaray, transferde büyük oynuyor! Dünya Kupası'nın yıldızına imzayı attırmak için temaslar başladı - Son Dakika
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Galatasaray, transferde büyük oynuyor! Dünya Kupası'nın yıldızına imzayı attırmak için temaslar başladı

02.01.2023 10:30

Sezon başında Icardi, Mertens, Torreira gibi dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, ara transfer döneminde çok daha büyük bir bomba patlatmak için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılıların Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in yıldız futbolcusu Di Maria'yı ara transfer döneminde kiralık olarak, sezon sonunda ise 2 yıllık sözleşmeyle kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

Icardi, Mertens ve Torrerira gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, taraftarı ayağa kaldıracak bir transfere daha hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Juventus forması giyen Dünya Kupası şampiyonu Arjantin Milli Takımı'nın en önemli yıldızlarından Angel Di Maria için harekete geçti.

YENİ TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Juventus, başkan Andrea Agnelli ve yönetiminin vergi kaçırma suçlamaları sonrası istifa etmesinin ardından sözleşmesi bitecek olan Di Maria'nın yeni kontratında indirime gitmesini talep etti. Bu teklifi kabul etmeyen Arjantinli yıldız için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi ile bağları kopma noktasına gelen yıldız futbolcuyu, ara transfer döneminde kiralamak sezon sonunda ise 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURDU

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nı şampiyon olarak Arjantin Milli Takımı'nda performansıyla fark yaratan Di Maria, Fransa'ya karşı final maçında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı.

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Angel Di Maria, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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