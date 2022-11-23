Acun Ilıcalı'ya büyük sürpriz! Ozan Tufan, Hull City'e attığı imza kurumadan takımdan ayrılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Acun Ilıcalı'ya büyük sürpriz! Ozan Tufan, Hull City'e attığı imza kurumadan takımdan ayrılıyor

23.11.2022 09:33

Sezon başında Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer olan Ozan Tufan'a talip çıktı. İtalyan ekibi Salernitana'nın milli futbolcuyu renklerine bağlamak istediği ve kısa süre içinde Hull City'e resmi teklif yapılacağı iddia edildi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den sezon başında renklerine bağladığı Ozan Tufan ile yolları ayırabilir.

SÜRPRİZ TALİP

Hull City'deki kariyerine oldukça hızlı başlayan Ozan Tufan, ilerleyen haftalarda formdan düşmüştü. Championship'te çıktığı 18 maçta 3 gol atan milli futbolcuya, sürpriz bir talip çıktı.

Acun Ilıcalı'ya büyük sürpriz! Ozan Tufan, Hull City'e attığı imza kurumadan takımdan ayrılıyor

ESKİ GALATASARAYLI TAKIMINDA İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sportif direktörlüğünü eski Galatasaraylı kaleci Morgan De Sanctis'in yaptığı Salernitana, Ozan Tufan'ı renklerine katmak istiyor. İtalyan ekibinin, Hull City'e kısa süre içinde resmi bir teklif yapması bekleniyor.

YORUMLAR
500

Acun Ilıcalı, Ozan Tufan, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'ya büyük sürpriz! Ozan Tufan, Hull City'e attığı imza kurumadan takımdan ayrılıyor - Son Dakika


Son Dakika
09:05 Depremi fırsat bildiler! Vatandaşlar kendini sokağa atınca bir çok eve hırsız girdi
08:53 Düzce'de yaşanan sarsıntı beklenen büyük İstanbul depremini tetikler mi? Profesör kafa kurcalayan soruyu cevapladı
08:53 Rıdvan Dilmen'in iddiası gerçek oluyor! Fenerbahçe rekor satışla çok konuşulacak
08:28 Dünya Kupası'na damga vurdular! Suudi taraftarlardan stat çıkışı Messi'yi sinirlendirecek davranış
08:18 Düzce muhabiri, depremi anlatmak için bağlandığı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
08:14 Seren Serengil'in ortaya attığı iddialara isyan eden Hadise'ye Seda Bakan'dan destek
07:52 Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı! İşte bölgeden gelen son görüntüler
07:29 Masalar hareket etti, dolaplar devrildi! Deprem anı saniye saniye kamerada
05:07 Depreme uykusunda yakalanan vatandaşlar kendilerini sokağa attı, ısınmak için ateş yaktılar
01:40 Mecidiyeköy'de feci kaza! 13 araç birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2022 09:45:11. #1.11#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'ya büyük sürpriz! Ozan Tufan, Hull City'e attığı imza kurumadan takımdan ayrılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement