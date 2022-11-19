Icardi ve Mertens gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, Barcelona'nın sol bekini takibe aldı - Son Dakika
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Icardi ve Mertens gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, Barcelona'nın sol bekini takibe aldı

19.11.2022 11:14

Sezon başında Icardi, Mata ve Mertens gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray, ara transfer döneminde yollarını ayırmayı düşündüğü Patrick van Aanholt'un yerine Barcelona'dan Jordi Alba'yı düşünüyor. Menajerler tarafından önerilen İspanyol yıldız için sarı-kırmızılılar mali şartları araştırmaya başladı.

Mauro Icardi, Dries Mertens, Seferovic ve Lucas Torreira gibi yıldızları sezon başında kadrosuna katan Galatasaray'ın ara transfer döneminde de durmaya niyeti yok. Sarı-kırmızılılar, sol bek pozisyonu için dünyaca ünlü bir yıldızı listesine ekledi.

GALATASARAY ŞARTLARI ARAŞTIRIYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, Patrick Van Aanholt ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray, Barcelona'dan Jordi Alba ile ilgileniyor. Menajerler tarafından önerilen 33 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılar mali şartları araştırmaya başladı.

SPONSORLAR DEVREYE GİREBİLİR

Jordi Alba'nın 10 milyon euroyu bulan yıllık ücretinden çıkmak isteyen Barcelona'nın Galatasaray'a nasıl bir yanıt vereceği bilinmiyor. Galatasaray yönetimi, transfer süreci olumlu ilerlerse İspanyol yıldızı, Icardi'ye benzer bir maliyetle veya sponsor aracılığıyla bitirmeye çalışacak.

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KRISTANSEN DE LİSTEDE

Sarı-kırmızılılar, Nelsson ve Mathias Ross'tan sonra bir başka Danimarkalı, Victor Kristiansen'i transfer listesine ekledi. FC Kopenhag'da forma giyen 19 yaşındaki Kristiansen, Ross ile birlikte Danimarka U21 Milli Takımı'nın stoper tandemini oluşturuyor.

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Galatasaray, Jordi Alba, Barcelona, Spor, Son Dakika

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