Beşiktaş taraftarı bu gelişmeye çok sevinecek! Ghezzal aylardır uzak kaldığı sahalara dönüyor - Son Dakika
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Beşiktaş taraftarı bu gelişmeye çok sevinecek! Ghezzal aylardır uzak kaldığı sahalara dönüyor

26.01.2023 16:56

Beşiktaş'ın yıldız topçusu Rachid Ghezzal sakatlığından dolayı aylardır hasret kaldığı yeşil sahalara geri dönüyor. Sakatlığını atlatan sevilen futbolcu, görev verilmesi halinde Alanyaspor karşılaşmasında forma şansı bulabilecek.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Trabzonspor karşılşmasında forma giyen ve sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'dan siyah-beyazlı taraftarları sevince boğacak haber geldi. beIN Sports'ta yer alan habere göre yıldız futbolcunun 21. haftada oynanacak olan Alanyaspor mücadelesinde sahada olabilecek.

GHEZZAL GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Corendon Alanyaspor maçında oynayamayacak. Son oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart gören Valentin Rosier, sarı kart cezalısı Romain Saiss ile Nathan Redmond forma giyemeyecek. beIN Sports'un haberine göre sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal, görev verilmesi halinde sıradaki maçlarda forma giyebilecek.

14. RANDEVU

Siyah-beyazlılar, Süper Ligde Alanyaspor ile 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 28 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, sahasında Akdeniz temsilcisiyle oynadığı 6 mücadeleyi de kazanmayı başardı.

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Rachid Ghezzal, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş taraftarı bu gelişmeye çok sevinecek! Ghezzal aylardır uzak kaldığı sahalara dönüyor - Son Dakika
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