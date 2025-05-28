Shakhtar Donetsk\'e imza atan Arda Turan, Galatasaray\'ı hemen sildi

Aslan :

sanki büyük vefasızlık yapmış gibi haber yapılmış gayet normal yani. esasında eyüpsporla süper lige çıktığında silmesi daha uygun olurdu. ama eyüpspora hainlik yapmadı gs'den puan kopardı. mourinho'nun eski yardımcısı bodrum teknik direktörü gibi fb karşısına yedeklerle çıkmadı.