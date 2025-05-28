Eyüpspor ile sözleşmesi sona eren Arda Turan, Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in başına geçti. Ukrayna temsilcisi, Arda Turan ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Arda Turan, bu imzanın ardından dikkat çeken bir harekete imza attı.
38 yaşındaki teknik adam, Shakhtar Donetsk ile sözleşme imzalamasının ardından Instagram biyografisinden "Sadece Galatasaray" yazısını kaldırdı.
Son Dakika › Spor › Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi - Son Dakika
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