Siirt Belediyespor Genç Erkekler Voleybol Takımı Bölge Şampiyonasına Katılacak

Spor

Siirt Belediyespor genç erkekler voleybol takımı, il şampiyonu olarak, 17-20 Nisan tarihleri arasında Van'da düzenlenecek bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Siirt Belediyespor Müdürü Aydın Özev, boks sporunda Türkiye 3'üncülüğü, atletizm 21 kilometre maraton koşusunda da Balkan ve Türkiye şampiyonlukları elde ettiklerini belirterek Siirt Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını vurguladı. Özev, Siirt Belediyespor genç erkekler voleybol takımının da ilde yapılan müsabakalarda şampiyon olduğunu ve Siirt'i temsilen Van'da düzenlenecek olan bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandığını söyledi. - SİİRT