Simav\'da Yeşilay Yamaç Paraşütü Mesafe Türkiye Şampiyonası hazırlık toplantısı gerçekleştirildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 13-18 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Yeşilay Yamaç Paraşütü Mesafe Türkiye Şampiyonası öncesinde hazırlık ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kaymakam Bünyamin Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, ilçe kurum müdürleri, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Yıldız ile Türkiye Yamaç Paraşütü Milli Takım Antrenörü Osman Samed Uyaroğlu katıldı.

Toplantıda federasyon yetkilileri tarafından yarışmaya ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı. Güvenlik önlemleri, kurumlar arası koordinasyon, görev dağılımı ve organizasyon sürecine ilişkin diğer konular değerlendirilirken, ilgili kurum ve birimlerin görev ve sorumlulukları da belirlendi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelecek üst düzey yamaç paraşütü pilotlarının Simav semalarında mücadele edeceği şampiyonanın, ilçenin tanıtımına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Organizasyonun ayrıca turizm, konaklama, yeme-içme ve yerel ticaret başta olmak üzere ekonomik ve sosyal hayata da hareketlilik kazandıracağı öngörülüyor.

Şampiyonanın güvenli, düzenli ve ilçeye yakışır şekilde gerçekleştirilebilmesi için hazırlık çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. - KÜTAHYA