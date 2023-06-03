Simge Sağın, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılacak - Son Dakika
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Simge Sağın, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılacak

03.06.2023 11:02

Simge Sağın, Galatasaray tribünlerinin sevilen şarkısı 'Aşkın Olayım'ı iki kez söylediği konserde, sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarına katılacağını açıkladı. Şarkıcı, Galatasaray camiasına teşekkür ederken, davete icabet edeceğini söyledi.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray tribünlerinin dilinden düşmeyen "Aşkın Olayım" parçasını seslendiren Simge Sağın, sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarına katılacak.

MEŞHUR ŞARKISINI İKİ KEZ SÖYLEDİ

Simge Sağın verdiği konserde, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'yle özdeşleşen şarkısı 'Aşkın Olayım'ı aldığı tezahüratla arka arkaya iki defa söyledi. Ünlü şarkıcı konser sonrası yaptığı açıklamada Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yer alacağını duyurdu.

"DAVETE İCABET GEREKİYOR"

Simge "Çok mutluyum. Koyu bir Beşiktaşlı olarak öncelikle Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyorum. Bize bu yakışır. 'Aşkın Olayım' hepimizin şarkısı. Icardi ve Galatasaray camiasına da teşekkür ediyorum. Şampiyonluk kutlamaları için çok nazik bir davet aldım. Davete icabet gerekiyor. Benim de onlara bir teşekkür borcum var" dedi.

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