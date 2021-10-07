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Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya cevap verdi - Son Dakika

Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya cevap verdi

07.10.2021 17:31

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Norveç maçı öncesi açıklamalar yaptı. Sinan Bolat'ı kadroya çağırması tartışma konusu olan Alman hoca, "Türkiye'de kaleci meselesinin büyük bir mesele olduğunu biliyorum. İki genç, bir deneyimli kaleci aldım. Kaleci antrenörleri, kaleciler konusundaki izlenimlerini paylaştı ve bunun sonunda nihai kararı verdik" dedi.

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, ilk maçına Norveç karşısında çıkacak. Alman hoca zorlu karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Takımda genç ve deneyimli futbolcularla bir denge yaratmak istediğini söyleyen Kuntz, milli kalecilerle ilgili fikirlerini de paylaştı.

Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle:

"MAÇLARA GİDİP FUTBOLCULARI İZLEDİM"

"Son maçların analizleri yapıldı, Galatasaray, Trabzonspor, Lille gibi takımların maçlarını gidip izledim, birçok doneyi gözledim. Hiçbiri, oyuncularımla sahada olup, nasıl performans gösterdiklerini görmekten iyi olamaz. Bunları yaptım.

"FUTBOLCULARIMA HERKESİN TAKIMIN PARÇASI OLDUĞUNDAN BAHSETTİM"

Evlilikte de ortak bir amaç uğruna bir araya gelmişsinizdir ve mutlusunuzdur. Oyuncularımla da konuşmalar yaptım, karar zamanı olduğunu hatırlattım. Belki ilk başta süre alamayacak oyuncular olduğunu, bu kararlara saygı duyulması gerektiğini söyledim. Hiç kimsenin kendisini kötü hissetmemesi gerektiğinden, herkesin takımın parçası olduğundan bahsettim.

"TEHLİKELİ BİR DURUM"

Sakatımız yok ama 3 cezalımız var. Çağlar, Ozan Kabak ve Orkun yok. Norveç'teki eksikler avantaj değil. Bu oyuncular olmayabilir ama yerlerine oynayacak isimler kendilerini göstermek isteyecek, şevkle oynayacak, bu tehlikeli bir durum. Haaland, Sörloth, King gibi oyuncuların uzun vadede yerine geçemeyecekler olsa da kısa vadede iş yapabilirler.

"BÜTÜN TAKIMA İHTİYACIMIZ VAR"

Yeni bir sayfa açmak, insanların ne yapabileceğini tekrar göstermek için bir fırsattır. Bu kısa sürede oyuncuları güçlendirmek, daha öz güvenli sahaya çıkabilmeleri için bir takım değişiklikler yaptık. İlk stres testimiz geldi. Kim sahaya çıkacak, kim kaleye geçecek, kim yedek oturacak, bu testte takım olmayı başarabiliyor muyuz, bunu anlayacağız. Yedek oyuncu, sahadaki oyuncudan yüzde 1 bile değersiz değildir benim için. Oyuncular yedek kulübesinde otururken de arkadaşlarını destekleyerek ilerlemiyorsa, hedefe ulaşmak zor olur. Bütün takıma ihtiyacımız var.

"YAPMAM GEREKEN İŞİME KONSANTRE OLMAK"

Belli bir gerilim olabilir ama bu yaşayacağınız bir sevincin göstergesi. Son saatlere yaklaştığınızda bir tünele girmiş gibi hissediyorsunuz. Bir antrenör olarak alışıksınız ama ilave olarak yeni bir ülkenin milli takımı için çizgide olacağım, başarı elde etmeye çalışacağım. Bu da son derece olumlu bir heyecan yaratıyor. En nihayetinde yapmam gereken işime konsantre olmak.

"DENGE OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIM"

Oyuncuların son maçlarını izledim, yaşlı ve genç oyuncular arasında bir denge oluşturmaya çalıştım. Bu iki kuşak arasında denge yaratmak başarıyı getirecektir. Bir tarafta deneyim, bir tarafta korkusuzluk var. Bu kombinasyonu bir araya getirdik, nasıl bir futbol oynamak istediğimizi düşünerek bir kadro oluşturdum. Bu ilk kadro, bundan sonra milli takıma katılacağın garanti değil. Şu anda kadroda olmayıp gelecekte takıma dahil olacaklar olabilir.

"KALECİ ANTRENÖRLERİ İZLENİMLERİNİ PAYLAŞTI"

Türkiye'de kaleci meselesinin büyük bir mesele olduğunu biliyorum. İki genç, bir deneyimli kaleci aldım. Kaleci antrenörleri, kaleciler konusundaki izlenimlerini paylaştı ve bunun sonunda nihai kararı verdik"

Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya cevap verdi

Stefan Kuntz, Milli Takım, Norveç, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya cevap verdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Taner Uluozen: Bir sürü genç kaleci varken,sen sonan bolati kaleci diye cagiriyorsan bu iş baslamadan bitmiştir benim için,sendende bir cacık olmaz kuntz bey.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya cevap verdi - Son Dakika
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