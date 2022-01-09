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Sinan Engin, Fatih Terim'e "Hocam ne kadar sabırlısın, sakinleştirici falan mı alıyorsun?" dedi - Son Dakika

Sinan Engin, Fatih Terim'e "Hocam ne kadar sabırlısın, sakinleştirici falan mı alıyorsun?" dedi

09.01.2022 11:33

Spor yorumcusu Sinan Engin, Fatih Terim'le hafta içinde yaptığı konuşmayı anlattı, Engin, "Hocam ne kadar sabırlısın, sakinleştirici falan mı alıyorsun?" sorusuna, Terim'in, "Biz böyle şeylere alışkınız" yanıtını verdiğini anlattı.

Galatasaray'ın, Giresunspor'a kaybettiği yenilgi sonrası Beyaz TV'de konuşan Sinan Engin, Fatih Terim'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Engin, Terim'e sabrının sırrını sorduğunu belirtti.

"İKİ METREDEN GOL ATAMIYORLAR"

Sinan Engin görüşmede, "Hocam ne kadar sabırlısın? Sahaya çıkarken sakinleştirici mi alıyorsun? Nasıl dayanıyorsun bu duruma? İki metreden kaleye gol atamıyorlar." ifadelerini kullandığını belirtti.

Sinan Engin, Fatih Terim'le görüşmesini anlattı: Hocam ne kadar sabırlısın, sakinleştirici falan mı alıyorsun?

"KAÇIRA KAÇIRA ÖĞRENECEKLER"

Terim'in ise, "Böyle şeylere alışkınız. Yapacak bir şey yok. Bunlar, genç oyuncular zamanla kaçıra kaçıra öğrenecekler" dediğini kaydetti.

Sinan Engin, Fatih Terim'le görüşmesini anlattı: Hocam ne kadar sabırlısın, sakinleştirici falan mı alıyorsun?

"ENTEL GÖZLÜKLERİNLE OTURUYOR"

Galatasaray'ın yıldızı Kerem'i de eleştiren Sinan Engin, "İmza attıktan sonra sahada yok. Entel gözlüklerinle de bugün tribünde oturuyor. Düzelmesi lazım" sözlerini sarf etti.

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Giresunspor, Galatasaray, Fatih Terim, Sinan Engin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sinan Engin, Fatih Terim'e 'Hocam ne kadar sabırlısın, sakinleştirici falan mı alıyorsun?' dedi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sinan Engin, Fatih Terim'e "Hocam ne kadar sabırlısın, sakinleştirici falan mı alıyorsun?" dedi - Son Dakika
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