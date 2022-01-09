Sinan Engin, Fatih Terim'e "Hocam ne kadar sabırlısın, sakinleştirici falan mı alıyorsun?" dedi

Galatasaray'ın, Giresunspor'a kaybettiği yenilgi sonrası Beyaz TV'de konuşan Sinan Engin, Fatih Terim'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Engin, Terim'e sabrının sırrını sorduğunu belirtti.

"İKİ METREDEN GOL ATAMIYORLAR"

Sinan Engin görüşmede, "Hocam ne kadar sabırlısın? Sahaya çıkarken sakinleştirici mi alıyorsun? Nasıl dayanıyorsun bu duruma? İki metreden kaleye gol atamıyorlar." ifadelerini kullandığını belirtti.

"KAÇIRA KAÇIRA ÖĞRENECEKLER"

Terim'in ise, "Böyle şeylere alışkınız. Yapacak bir şey yok. Bunlar, genç oyuncular zamanla kaçıra kaçıra öğrenecekler" dediğini kaydetti.

"ENTEL GÖZLÜKLERİNLE OTURUYOR"

Galatasaray'ın yıldızı Kerem'i de eleştiren Sinan Engin, "İmza attıktan sonra sahada yok. Entel gözlüklerinle de bugün tribünde oturuyor. Düzelmesi lazım" sözlerini sarf etti.