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Şinasi Acar'dan Mutlu Önal'a teşekkür - Son Dakika

Şinasi Acar'dan Mutlu Önal'a teşekkür

19.02.2022 09:01
Şinasi Acar'dan Mutlu Önal'a teşekkür

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Kayseri Şube Başkanı Şinasi Acar, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal'a teşekkür etti.

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Kayseri Şube Başkanı Şinasi Acar, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal'a teşekkür etti.

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Kayseri Şube Başkanı Şinasi Acar, "Göreve geldikleri günden bugüne kadar sporun taban birlikleriyle tam bir uyum içerisinde çalışan ve kısa süre içerisinde büyük hizmetler başaran ve soğukta sıcakta görev yapan Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi Saha Komiseri arkadaşlarıma anorak yaptırarak onure eden Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ve Kayseri Futbol İl Temsilcimiz Mehmet Yücel'e ve yönetim kuruluna teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

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Şinasi Acar, Türkiye, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şinasi Acar'dan Mutlu Önal'a teşekkür - Son Dakika Spor


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