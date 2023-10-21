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Ne diyeceği merak konusu olan Burak Yılmaz, derbiyi yorumladı: Sindirmiyoruz, hazmetmiyoruz - Son Dakika

Ne diyeceği merak konusu olan Burak Yılmaz, derbiyi yorumladı: Sindirmiyoruz, hazmetmiyoruz

Son Güncelleme: 21.10.2023 22:20

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Galatasaray derbisi sonrası yaptığı açıklamada, maçın hakimiyetinin ikinci yarıda kendilerinde olduğunu belirtti. Yılmaz, 10 kişi olmalarına rağmen, ilk yarıda oyuna giremediklerini, ikinci yarıda ise Galatasaray'ın sahasında nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadıklarını ifade etti. Taraftara seslenen Yılmaz, ''Çok üzgünüz, çok çok üzgünüz. İçimize sindirmiyoruz, hazmetmiyoruz! Daha iyi olmak zorundayız'' dedi.

Şenol Güneş'in istifasının ardından Beşiktaş'ın başına geçen Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

"10 KİŞİYDİK AMA 10 KİŞİ GİBİ DEĞİLDİK"

Derbiyi değerlendiren Yılmaz, "Taraftarımıza teşekkür ederiz. Maçtan sonra da bizi çağırdılar. İkinci yarı için tüm takımı tebrik ederim. 10 kişiydik ama 10 kişi gibi değildik. Oyunun hakimi ikiniz yarıda bizdik. İlk yarı oyuna giremedik. Belki oyuncular korktular, stres yaptılar. Belki ben hata yaptım. Oyuncu kardeşlerime teşekkür ederim. Mert'in kartı, o veya bu! Yorum yapmak istemiyorum. Zaten herkes konuşuyordur. Nasıl oynanması gerekiyorsa, Galatasaray'ın sahasında özellikle ikinci yarıda öyle oynadık" ifadelerini kullandı.

"OLABİLECEK HER ŞEY OLDU"

Taraftarlarına seslenen Yılmaz, "Çok üzgünüz, çok çok üzgünüz. Olabilecek her şey oldu! İçimize sindirmiyoruz, hazmetmiyoruz! Daha iyi olmak zorundayız. Bu maçtan sonra taraftarların bizi yanına çağırması, motive ediyor. Bundan sonra skoru alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Ne diyeceği merak konusu olan Burak Yılmaz, derbiyi yorumladı: Sindirmiyoruz, hazmetmiyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ne diyeceği merak konusu olan Burak Yılmaz, derbiyi yorumladı: Sindirmiyoruz, hazmetmiyoruz - Son Dakika
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