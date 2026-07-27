Sinead Jack-Kısal'dan Hande Baladın'ı duygulandıran hareket - Son Dakika
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Sinead Jack-Kısal'dan Hande Baladın'ı duygulandıran hareket

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Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları, kupa seremonisinde büyük bir gururla İstiklal Marşı'nı okudu. Türk vatandaşlığına geçen Trinidad ve Tobago asıllı Türk milli voleybolcu Sinead Jack-Kısal'ın İstiklal Marşı'nı tutkuyla ve coşkuyla okuması Hande Baladın'ın dikkatini çekti. Takım arkadaşının milli marşı coşkuyla okumasından etkilenen Hande Baladın'ın Kısal'a sarıldığı görüldü.

FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek dev bir başarıya imza atan ve 2023'ün ardından bir kez daha şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları, Çin'in Makao kentindeki zaferin ardından seremonide büyük gurur yaşadı.

İSTİKLAL MARŞI SIRASINDA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Kupa töreninde İstiklal Marşı okunurken milli voleybolcular gözyaşlarına hakim olamadı. Seremoni esnasında en çok dikkat çeken detaylardan biri ise Hande Baladın ile takım arkadaşı Sinead Jack-Kısal arasında yaşanan anlar oldu.

JACK-KISAL HANDE BALADIN'I DUYGULANDIRDI

Türk vatandaşlığına geçen Trinidad ve Tobago asıllı Türk milli voleybolcu Sinead Jack-Kısal'ın İstiklal Marşı'nı tutkuyla ve coşkuyla okumasından oldukça etkilenen Hande Baladın, marş biter bitmez şaşkınlığını gizleyemeyerek hemen takım arkadaşına sarıldı. İkilinin oldukça duygulandığı ve mutluluktan ağladığı bu anlar kısa sürede geniş yankı uyandırdı ve sporseverlerin beğenisini topladı.

Filenin Sultanları, Hande Baladın, Voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sinead Jack-Kısal'dan Hande Baladın'ı duygulandıran hareket - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinead Jack-Kısal'dan Hande Baladın'ı duygulandıran hareket - Son Dakika
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