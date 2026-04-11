Sinop\'ta milli maç ve açılış heyecanı

11.04.2026 20:23
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Türkiye ile İsviçre arasında oynanacak kritik müsabaka öncesi, Sinop Şehir Stadyumu'nda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Vali Mustafa Özarslan ve Milletvekili Nazım Maviş, stadyumda incelemelerde bulunarak son durumu değerlendirdi.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında, Türkiye Kadın A Mili Futbol Takımı ile İsviçre Kadın Milli Takımı 18 Nisan'da Sinop'ta karşılaşacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılacağı karşılaşma ile Sinop Şehir Stadyumu'nun resmi açılışı gerçekleşecek.

HAZIRLIKLAR YERİNDE İNCELENDİ

Sinop Valisi Mustafa Özarslan; AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü ve protokol üyeleri ile birlikte Sinop Şehir Stadyumu'nda devam eden hazırlıkları inceledi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Özarslan, spor altyapısındaki değişime dikkat çekerek şunları söyledi: "Bir spor ve altyapı değişimi bütün Türkiye'de yaşanıyor. Sinop'ta da yalnızca bu stadyum değil onlarca spor tesisini il ve ilçelerimiz kazanmış durumda. Bu gençliğimize verilen spor kültürünün oluşması için bir hedefin sonucunda gerçekleşiyor. 7'den 70'e bütün Sinoplu hemşerilerimizin 18 Nisan'da eşleriyle ve çocuklarıyla büyük bir heyecanla tribünde Kadın A Futbol Milli Takımımızı destekleyeceklerine yürekten inanıyorum. Bu coşkuyu burada hep birlikte yaşayalım. Sinop'umuz kültürüyle, tarihiyle, gastronomisiyle, doğasıyla çok güzel bir ilimiz; konukseverliğini de birleştirerek iyi bir gün yaşayacağımıza, mutlu tarihi bir an yaşayacağımıza inanıyorum. Bütün hazırlıklarımız yapılmış durumda; sağlıktan emniyete, trafiğe kadar bütün tedbirleri alıyoruz."

Milletvekili Nazım Maviş ise milli maçın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Sinop ölçeğinde bir ilde bir milli maçın yapılacak olması bizim açımızdan kıymetli. Bu maç bu stad vesilesiyle ilimizde yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla birlikte stadımızın resmi açılışını yapmış, bu vesileyle Federasyonumuzun destekleriyle bu statta bir milli maçı gerçekleştirmiş olacağız. Bu bizim için çok kıymetli; Kadın Milli Futbol Takımımızın dünya kupası ön eleme maçlarının burada yapılmış olacak. Böylelikle Sinop'ta stadımızın açılışını yapmış, bir milli maçı Sinop'ta gerçekleştirmiş olacağız. Bugün yaptığımız değerlendirme toplantısında sayılı günlerin kaldığı bu önemli maç için bütün hazırlıkların çok titizlikle takip edildiğini gördük. Sağlık, güvenlik, elektrik, internet, ulaşım ve birçok alanda güçlü bir koordinasyon yapılıyor. O gün sadece Sinop merkezden değil bütün ilçelerden eşleriyle beraber Kadın Milli Takımımızı izlemek üzere ailece bu stada gelecek olan futbolseverlerimizin, Sinoplu hemşerilerimizin güvenli, sağlıklı, konforlu ve keyifli bir maç izlemeleri için ilimizin yöneticileri her türlü hazırlığı yapıyor. Her türlü tedbiri alıyor."

