Dünya şampiyonu güreşçi Burhan Akbudak, memleketinde coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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Dünya şampiyonu güreşçi Burhan Akbudak, memleketinde coşkuyla karşılandı

29.09.2022 16:27

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde altın madalya kazanan Burhan Akbudak, memleketi Kahramanmaraş'ta coşkuyla karşılandı.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde altın madalya kazanan Burhan Akbudak, memleketi Kahramanmaraş'ta coşkuyla karşılandı.

Kahramanmaraş Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan Burhan Akbudak'a sporcu arkadaşları sevgi gösterisinde bulundu. Milli sporcu, havalimanındaki karşılama programın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti.

Akbudak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Şampiyon olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden milli sporcu, "23 yıl aradan sonra en son 1999 yılında Harun Doğan dünya şampiyonu olmuştu. 23 yıl aradan sonra madalyalı şehre dünya şampiyonasından madalya ile dönmenin gururunu yaşıyorum. Bu anlamda destek veren dua eden herkesten Allah razı olsun. Sporun ve sporcunun yanında olan Cumhurbaşkanımız ve önceden güreş yaptığı zamanlarda kendisini örnek alıp, rol model olarak benimsediğim şu anda yönetici olarak yanımızda desteklerde bulunan Şeref Eroğlu başkanımıza da teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de milli güreşçinin hem memleketini hem de ülkesini gururlandırdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şehirden bu topraklardan çok büyük pehlivanlar çıkmıştır. Hem ülke şampiyonu hem dünya şampiyonu hem de olimpiyat şampiyonu çıkmıştır. Dolayısıyla bu zinciri devam ettiren Burhan kardeşimize teşekkür ve tebrik ediyorum. Az önce bu topraklardan birçok şampiyonun çıktığını belirtmiştim ama 20 yıldan fazla dünya şampiyonu çıkmamış. En son Şeref Eroğlu ve Harun Doğan kardeşimiz bizlere bu mutluluğu yaşatmış. 23 yıl sonra bu duyguyu bizlere Burhan kardeşimiz yaşattı, ben şehrim adına kendisine çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Güngör, Akbudak'a ceviz oyma sandık, altın ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Akbudak'a ziyaretlerinde ailesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz eşlik etti.

Milli sporcu daha sonra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın'ı ziyaret etti.

Göksun ilçesinde davul zurnayla karşılanan milli sporcuya Belediye Başkanı Aydın, ilçe halkı adına arsa hediye etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dünya şampiyonu güreşçi Burhan Akbudak, memleketinde coşkuyla karşılandı - Son Dakika

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