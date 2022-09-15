Şampiyonada bugün ayrıca erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül , 70 kiloda Servet Çoşkun, 79 kiloda Muhammet Akdeniz ve 86 kiloda Fatih Erdin elemelerde mücadele edecek.

Kaynak: AA

Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika

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