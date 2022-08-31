Şırnak'ta 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası' sona erdi - Son Dakika
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Şırnak'ta 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası' sona erdi

31.08.2022 17:36
Şırnak'ta 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası' sona erdi

ŞIRNAK'ta 20 ilden 100 takım ve 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası' final maçlarıyla sona erdi.

ŞIRNAK'ta 20 ilden 100 takım ve 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası' final maçlarıyla sona erdi.

Şırnak'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Belediye, Şırnak Üniversitesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası'nın final maçları oynandı. Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunan 2'si kapalı 4'ü açık tenis kortlarında 22 Ağustos'ta başlayan şampiyonaya 20 ilden 63 erkek 37 kadın takımı olmak üzere toplam 100 takım ve 400 sporcu katıldı. Yapılan final maçlarında kızlarda Erzurum Tenis İhtisas Kulübü birinci, Dicle Tenis Spor Kulübü ikinci olurken, erkeklerde 76 Iğdır Belediyespor Kulübü birinci, Van Atik Spor Kulübü ikinci oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, katılımcılara teşekkür ederek, "Şırnak'ta tenis en öne çıkacak şehirlerden birisi. Bunla ilgili her türlü saha çalışmasını yapıyoruz. Sporcuları tebrik ediyorum. Dereceye giren, giremeyen herkesi kutluyorum. Amaç burada herkesin spora iştirak etmesi, sporda kalması" dedi.

Şampiyonaya katılan ve başarı elde eden sporcular da Şırnak'ta olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.


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Kaynak: DHA

Güneydoğu Anadolu, gençlik, Şırnak, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şırnak'ta 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası' sona erdi - Son Dakika

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