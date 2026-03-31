2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde bu akşam oynanacak Kosova- Türkiye mücadelesi Şırnak'ta dev ekranda izlenecek.

Şırnak Valiliği organizasyonunda "Şırnak'ta dev ekranda maç keyfi" sloganıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Salonu'nda kurulan ekranda tüm hazırlıklar tamamlandı.

Gençlik Merkezi Müdürü Halit Batmaz, AA muhabirine, Gençlik Merkezi olarak bu özel maçı dev ekranda yayımlamak için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Batmaz, sandalyelere Türk bayrağı koyarak milli maçın heyecanını şimdiden yaşadıklarını belirterek, "Burası Valiliğimizin talimatıyla hazırlandı. Burada sadece bir maç izleme deneyimi değil, aynı zamanda birlik, heyecan, gurur dolu bir buluşma olacak. 24 yıl aradan sonra dünya kupası biletini alarak inşallah gençlerimizle şehir turunu birlikte atarız. Bu sevince ortak olacağız. Şimdiden milli takıma üstün başarılar diliyoruz" dedi.

Gençlik Merkezi'nde görev yapan Tahsin Uluer de maç saatini heyecanla beklediklerini ifade ederek, "24 yıl aradan sonra bu sene o sene diyoruz. İnşallah dünya kupasına katılacağız. Bu heyecanı birlikte yaşayacağız" şeklinde konuştu.