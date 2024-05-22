Şırnak'ta düzenlenen Cudi Cup Tenis Turnuvası çeyrek final maçlarıyla devam ediyor - Son Dakika
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Şırnak'ta düzenlenen Cudi Cup Tenis Turnuvası çeyrek final maçlarıyla devam ediyor

Şırnak\'ta düzenlenen Cudi Cup Tenis Turnuvası çeyrek final maçlarıyla devam ediyor

Şırnak'ta düzenlenen 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda çeyrek final karşılaşmaları gerçekleştirildi. Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İran, Türkmenistan, Kazakistan, Ukrayna, Almanya, İrlanda ve İspanya'dan 62 sporcu turnuvaya katıldı. İstanbul'dan katılan 13 yaşındaki Çınar Gül ve Antalya'dan katılan Yasemin Pilet, Şırnak'ı beğendiklerini ve güzel bir turnuva olduğunu belirtti. Talha Emin Bulut ise çeyrek finalde rakibini yenerek yarı finale yükseldiğini ve şampiyon olmayı hedeflediğini ifade etti. Turnuva yarın yarı final müsabakalarıyla devam edecek.

22.05.2024 16:21
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Şırnak'ta düzenlenen 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na, çeyrek final karşılaşmalarıyla devam edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki kortlarda gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İran, Türkmenistan, Kazakistan, Ukrayna, Almanya, İrlanda ve İspanya'dan 62 sporcu katıldı.

Turnuvada ilk iki turu geçen sporcular, bugün çeyrek final maçlarında raket salladı.

İstanbul'dan organizasyona katılan 13 yaşındaki Çınar Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentin turnuvaya özenle hazırlandığını dile getirdi. Çınar, yer almaktan mutluluk duyduğu turnuvaya katkı sunanlara teşekkür etti.

Antalya'dan turnuvaya katılan aynı yaştaki Yasemin Pilet de gelmeden Şırnak'ı çok merak ettiğini söyledi. Kenti beğendiğini aktaran Yasemin, "Doğası ayrı bir güzel buranın. Güzel bir turnuva oluyor." dedi.

Talha Emin Bulut ise çeyrek finalde rakibini yenerek yarı finale yükseldiğini anlatarak, "Geçen yıl da turnuvaya katılmıştım, hasta olduğum için erken elendim. O turnuvada tecrübe kazandığımı düşünüyorum. Bu turnuvada şampiyon olmak istiyorum, umarım hedefime ulaşırım." ifadelerini kullandı.

Turnuva, yarın yarı final müsabakalarıyla sürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şırnak'ta düzenlenen Cudi Cup Tenis Turnuvası çeyrek final maçlarıyla devam ediyor - Son Dakika

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