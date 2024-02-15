Sivas Ekibi Gümüşhane\'deki Karate Müsabakalarında 7 Madalya Kazandı

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Gümüşhane'de yapılan Okul sporları gençler A-B bay-bayan karate grup müsabakalarına katılan Sivas ekibi 7 madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan "Okul sporları gençler A-B bay-bayan karate grup müsabakaları" sona erdi.

Gümüşhane Aydın Doğan Spor Salonunda gerçekleştirilen karate maçlarına 12 ilden 107'si kız, 102'si erkek olmak üzere toplam 209 sporcu ile 48 antrenör ve yönetici katıldı. Müsabakalara Gümüşhane, Çorum, Samsun, Amasya, Ordu, Tokat, Giresun, Sivas, Erzincan, Erzurum, Trabzon ve Rize illerinden sporcular katılım sağladı.

Sivas'ı temsilen müsabakalara katılan sporcular ise derece yapmayı başardı. Sporculardan Fatih Çaşkurlu 68 kilo kumite de altın madalya kazandı. Mehtap Çoban 59 kilo kumite de gümüş, Aslıhan Uma da 66 kilo kumite de gümüş madalya aldı. Kata da Rızvan Efe Yalçın, Talha Ateş, Afsanur Biçici ve Hazal Fatma Bakır ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Sivas Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten de, kente madalyalarla dönen sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. - SİVAS