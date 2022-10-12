Sivas spor haberleri... Amedspor Sivas Belediyespor maçı Seyrantepe'ye - Son Dakika
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Sivas spor haberleri... Amedspor Sivas Belediyespor maçı Seyrantepe'ye

12.10.2022 17:17
Sivas spor haberleri... Amedspor Sivas Belediyespor maçı Seyrantepe'ye

Sivas haber: Diyarbakır Stadı'ndaki zemin bakım çalışmaları nedeniyle nerede oynanacağı konusunda belirsizlik yaşanan Amedspor-Sivas Belediyespor karşılaşması Diyarbakır Seyrantepe Tesisleri'nde yapılacak.

Diyarbakır Stadı'ndaki zemin bakım çalışmaları nedeniyle nerede oynanacağı konusunda belirsizlik yaşanan Amedspor- Sivas Belediyespor karşılaşması Diyarbakır Seyrantepe Tesisleri'nde yapılacak.

Amedspor - Sivas Belediyespor maçının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Ekim Cumartesi günü Diyarbakır'a yapacağı ziyaret ve programlar nedeniyle emniyetin talebi üzerine 16 Ekim Pazar gününe alındığı bilgisi verildi.

Karşılaşma, Amedspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Bursaspor maçındaki olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Amedspor, cezasını bu mücadeleyle tamamlamış olacak.

Müsaabakada Süleyman Soyutürk düdük çalacak. Soyurtürk'ün yardımcılıklarını Burak Celep ve Erdi Abdülmecit Sayar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sabit Selvi olacak.

Amedspor, bu maçın ardında gelecek haftayı bay geçirecek. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Amedspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas spor haberleri... Amedspor Sivas Belediyespor maçı Seyrantepe'ye - Son Dakika

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