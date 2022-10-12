Müsaabakada Süleyman Soyutürk düdük çalacak. Soyurtürk'ün yardımcılıklarını Burak Celep ve Erdi Abdülmecit Sayar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sabit Selvi olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sivas spor haberleri... Amedspor Sivas Belediyespor maçı Seyrantepe'ye - Son Dakika

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