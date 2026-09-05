Sivas'ta 4. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreş Festivali 400 sporcuyla başladı - Son Dakika
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Sivas'ta 4. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreş Festivali 400 sporcuyla başladı

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Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 4. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreş Festivali başladı. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'ndeki açılışta konuşan isimler, güreşin önemine vurgu yaparken, festivale Azerbaycan, Gürcistan ve İran'dan gelen sporcular da dahil 400 güreşçi katılıyor.

Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 4. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreş Festivali gerçekleştirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'ndeki festivalin açılışında konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sporculara başarı diledi.

Güler, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na Allah'tan rahmet dileyerek, "Yiğit bir Anadolu evladı, Sivas'ın yetiştirdiği önemli bir devlet adamıydı. Yurt içi ve yurt dışından güreşçileri Sivas'ta ağırlıyoruz. Bu tür organizasyonların belediyenin himayesinde devam ediyor olması ve uluslararası niteliğinin bulunması çok kıymetli." dedi.

Vali Yılmaz Şimşek ise ata sporu güreşin bu topraklarda yalnızca bir spor dalı olmadığını söyledi.

Güreşin yiğitliğin, mertliğin, ahlakın, disiplinin ve kardeşliğin asırlardır yaşatılan en güzel ifadelerinden biri olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Sivas ise bu köklü geleneğin en güçlü şehirlerinden biri, güreşin yurdu, pehlivanların ocağıdır. Bu geleneğin yaşatılması ve merhum Muhsin Yazıcıoğlu gibi milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip isimlerin böylesine anlamlı organizasyonlarla yad edilmesi hem şehrimiz hem de ülkemiz adına ayrı bir kıymet taşımaktadır." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de "Türkiye, Cumhuriyet döneminde özellikle uluslararası alanda elde ettiği Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluklarına baktığımızda en fazla madalyayı güreşte almıştır, en fazla şampiyonu da güreşte çıkarmıştır. Burada Sivas yine öncü illerimizden birisi olmuştur. Kurtuluş Savaşı'mıza, bağımsızlığa giden yolun Sivas olduğu bir gerçektir. Dün Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümüydü. Yine güreşte de lokomotif Sivas olmuştur." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise güreş denilince akla ilk gelen illerden birinin Sivas olduğunu söyledi.

Belediye olarak 3 yıldır bu organizasyonu uluslararası hale getirdiklerini anlatan Uzun, "Şu anda Azerbaycan, Gürcistan ve İran'dan çok sayıda güreşçi bu meydanda, inşallah güzel bir güreş ortaya koyacaklar." dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de küçükken bütün karakucak güreşlerine gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu Başkanımız, o güreşlere gelirdi. Onunla da küçükken bir tokalaşmışlığımız var. O zamanlar biz küçüktük, kıymetini bilemedik. Allah mekanını cennet eylesin. Genç kardeşlerimize şunu söylüyorum. Burada yapılan müsabakalar, minderin bir altyapısı. Karakucak bizim altyapımız. O yüzden burada yaptığınız müsabakaları önemseyin. Arkadaşlarınızla bile yapsanız sıkı güreşler yapın. Çünkü bunun mindere çok katkısı olacak. Biz de buralardan yetiştik. Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonluğuna giden yol buralardan geçiyor."

Konuşmaların ardından başlayan güreş müsabakalarına 400 sporcu katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivas'ta 4. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreş Festivali 400 sporcuyla başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta 4. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreş Festivali 400 sporcuyla başladı - Son Dakika
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