Sivas'ta +65 kiloda 13 yaşındaki Habib Ömer Balaban Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sivas'ta +65 kiloda 13 yaşındaki Habib Ömer Balaban Türkiye şampiyonu oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Sivas\'ta +65 kiloda 13 yaşındaki Habib Ömer Balaban Türkiye şampiyonu oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sivas\'ta +65 kiloda 13 yaşındaki Habib Ömer Balaban Türkiye şampiyonu oldu
Haber Videosu

Yaklaşık 4 yıl aradan sonra 7 ay önce boksa dönen 13 yaşındaki Habib Ömer Balaban, Sivas'ta +65 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. 26 sporcunun yer aldığı kategoride 5 maç kazanan genç boksör, Sporcu Eğitim Merkezi'ne seçildi ve milli formayla Avrupa'da şampiyonluk hedefliyor.

Trabzon'da boksa yeniden başladıktan kısa süre sonra Türkiye şampiyonluğuna ulaşan 13 yaşındaki Habib Ömer Balaban, başarı grafiğini sürdürerek milli formayla Avrupa'da mücadele etmeyi hedefliyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle 7 yaşında Pelitli Gençlik Merkezi'nde boksa başlayan Habib Ömer, branşın kapatılması nedeniyle spora ara verdi.

Yaklaşık 4 yıl bokstan uzak kalan genç sporcu, Büyükdağ Boks Kulübü Başkanı Kamil Büyükdağ'ın teşvikiyle 7 ay önce yeniden antrenmanlara başladı.

Kısa sürede çalışmalarının karşılığını alan Habib Ömer Balaban, Türkiye Boks Federasyonunca Sivas'ta 7-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 13 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda +65 kiloda mücadele etti.

26 sporcunun yer aldığı kategorisinde 5 karşılaşma kazanan Habib Ömer, Türkiye şampiyonu oldu.

Başarısının ardından Sporcu Eğitim Merkezi'ne seçilen genç sporcu, antrenmanlarını sürdürerek milli takıma girmeyi ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

"Şampiyon olma hedefimiz var"

Habib Ömer Balaban, AA muhabirine, boksa küçük yaşlarda başladığını ve bu sporu çok sevdiğini söyledi.

Boks kursunun kapanmasının ardından spora ara verdiğini anlatan Habib Ömer, Büyükdağ'ın teşvikiyle yeniden ringlere döndüğünü belirtti.

Habib Ömer Balaban, kulüpte sportif faaliyetlerin yanı sıra sosyal etkinlikler de gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kulübünü ve antrenörlerini sevdiğini dile getiren Habib Ömer, "Hepsinden Allah razı olsun. Şampiyon olma hedefimiz var. Bundan sonra Avrupa'mız var. Milli formayla Avrupa'da şampiyonluk kürsüsüne çıkmak istiyorum." diye konuştu.

Habib Ömer Balaban, şampiyona öncesinde haftanın 6 günü antrenman yaptığını aktararak, organizasyonun tamamlanmasının ardından çalışma programını haftada 3 güne düşürdüklerini kaydetti.

Boksa yeniden başlamasında Büyükdağ'ın önemli rolü olduğunu vurgulayan Habib Ömer, "Ben onun sayesinde yeniden boksa başladım, yeniden yeteneklerimi kullanmaya ve kulübümün de adını duyurmaya çalışıyorum. Boks güzel bir spor." dedi.

Kardeşi de boksa başladı

Habib Ömer Balaban, elde ettiği şampiyonluğun ardından 6 yaşındaki kardeşi Bekir Kerem Balaban'ın da boksa ilgi duymaya başladığını belirterek, onu bu spora teşvik ettiğini söyledi.

Kardeşinin de başarılı olmasını istediğini dile getiren Habib Ömer, onun gelecekte elde edeceği başarıların kendisini gururlandıracağını kaydetti.

İlkokul 1. sınıf öğrencisi Bekir Kerem Balaban da ağabeyinin şampiyonluğundan dolayı mutlu olduğunu ve onun gibi şampiyon olmak istediğini ifade etti.

"Gerçekten çok yetenekli ve güçlü bir sporcu"

Büyükdağ Boks Kulübü Başkanı Kamil Büyükdağ ise Habib Ömer Balaban'ın fiziksel özellikleri ve sportif yeteneğiyle akranlarından ayrıldığını, kişiliğiyle de çevresine örnek olduğunu söyledi.

Genç sporcunun katıldığı ilk resmi müsabakada şampiyonluk elde etmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Büyükdağ, Habib Ömer'in gelecekte önemli başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi.

Büyükdağ, Habib Ömer Balaban'ı eski milli boksör Sinan Şamil Sam'a benzettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sinan Şamil Sam gibi güçlü bir sporcu. Onun lakabı gerçekten Boğaz'ın Boğası'ydı. Habib de 'Karadeniz'in Boğası' olarak inanıyorum ki bayrağımızı göklere çektirecek. Avrupa'da, dünyada şampiyon olacak bir sporcu. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edeceğine inanıyorum. Gerçekten çok yetenekli ve güçlü bir sporcu."

Kaynak: AA
TürkiyeBalabanSivasSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Düğünde dehşet Boğazından bıçaklayarak öldürdüler Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Akaryakıta gece yarısı dev zam Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı
Kubat resmen eridi 5 ayda 20 kilo verdi Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Sosyal medyada yeni dönem başladı Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak Sosyal medyada yeni dönem başladı! Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
11:34
Polonya’da iç savaş uyarısı Eski Başbakan Morawiecki’den korkutan sözler
Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler
11:32
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut!
10:55
Türkiye’nin haritası değişebilir Bahçeli’den “100 il, 1000 ilçe“ projesi
Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den "100 il, 1000 ilçe" projesi
10:44
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
10:38
Fransa sokaklarında Macron’a dikkat çeken protesto
Fransa sokaklarında Macron'a dikkat çeken protesto
10:34
İstanbul’da ucuz et izdihamı Market arabaları kilitlendi
İstanbul'da ucuz et izdihamı! Market arabaları kilitlendi
09:25
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı
Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
09:01
İsyan ateşi İsviçre’ye de sıçradı Sokaklar yangın yerine döndü
İsyan ateşi İsviçre'ye de sıçradı! Sokaklar yangın yerine döndü
08:35
Sosyal medyada yeni dönem başladı Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak
Sosyal medyada yeni dönem başladı! Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 12:10:30. #.0.2#
SON DAKİKA: Sivas'ta +65 kiloda 13 yaşındaki Habib Ömer Balaban Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android