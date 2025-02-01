Sivas'ta Afrikalı Futbolcular Turnuvada Dikkat Çekti - Son Dakika
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Sivas'ta Afrikalı Futbolcular Turnuvada Dikkat Çekti

Sivas\'ta Afrikalı Futbolcular Turnuvada Dikkat Çekti

Sivas'taki köyler arası futbol turnuvasında Kurtlapa Takımı şampiyon oldu, Afrikalı oyuncular öne çıktı.

01.02.2025 20:16
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Sivas'ta köyler arasında düzenlenen futbol turnuvasında forma giyen Nijeryalı ve Ugandalı futbolcular dikkati çekti.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Eylül Spor Vadisi Futbol Sahası'nda 20 Ocak'ta başlayan turnuvaya 12 köy takımı katıldı. Turnuvanın finalinde ise Kurtlapa ve Beypınar köy takımları karşı karşıya geldi.

Rakibini 3-1 mağlup eden Kurtlapa Takımı'nın şampiyon olduğu turnuvada Beypınar köyü ikinci, Küpeli köyü üçüncü ve Kalın köyü dördüncü oldu.

Bu arada şampiyon olan Kurtlapa takımında Afrikalı futbolcuların forma giymesi dikkati çekti. En fazla 3 yabancı futbolcuyu kadrosunda bulundurma kriteri çerçevesinde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören Ugandalı Ousmane Diallo ile Nijeryalı Nizeyimana Hababi ve Bablu Gadafi, Kurtlapa takımının başarısı için ter döktü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivas'ta Afrikalı Futbolcular Turnuvada Dikkat Çekti - Son Dakika

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