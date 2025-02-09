Sivas\'ta Amatör Lig Maçında Gerginlik

Spor

SİVAS'ta Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Sivas Gücü Belediyespor ile Sivas Dört Eylül takımları arasında oynanan maçta gerginlik çıktı. Yaşanan gerginliğe polis müdahale etti.

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 3'üncü Grup 18'inci haftasında Sivas Gücü Belediyespor ile Sivas Dört Eylül takımları 4 Eylül Spor Vadisi'nde karşı karşı geldi. Golsüz sona eren maçın ardından her iki takım futbolcuları ve teknik heyetleri arasında gerginlik yaşandı. Sahaya giren yönetici, teknik heyetler ve futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Karşılaşmada görev alan çok sayıda polis sahaya girerek olayların büyümesini engelledi.