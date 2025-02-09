Sivas'ta Amatör Lig Maçında Gerginlik - Son Dakika
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Spor

Sivas'ta Amatör Lig Maçında Gerginlik

Sivas\'ta Amatör Lig Maçında Gerginlik

Sivas Gücü Belediyespor ile Sivas Dört Eylül takımları arasında gerçekleşen gerginlik, polis müdahalesiyle kontrol altına alındı. Maç gol olmadan sona ererken, futbolcular ve teknik heyetler arasında tartışmalar yaşandı.

09.02.2025 16:31  Güncelleme: 16:34
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SİVAS'ta Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Sivas Gücü Belediyespor ile Sivas Dört Eylül takımları arasında oynanan maçta gerginlik çıktı. Yaşanan gerginliğe polis müdahale etti.

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 3'üncü Grup 18'inci haftasında Sivas Gücü Belediyespor ile Sivas Dört Eylül takımları 4 Eylül Spor Vadisi'nde karşı karşı geldi. Golsüz sona eren maçın ardından her iki takım futbolcuları ve teknik heyetleri arasında gerginlik yaşandı. Sahaya giren yönetici, teknik heyetler ve futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Karşılaşmada görev alan çok sayıda polis sahaya girerek olayların büyümesini engelledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Sivas'ta Amatör Lig Maçında Gerginlik - Son Dakika

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