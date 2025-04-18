Sivas'ta İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Sivas'ta İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası Başladı

Sivas\'ta İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası Başladı

Rıza Keser İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonası, 30 ilden 250 sporcuyla Sivas'ta başladı.

18.04.2025 14:17
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Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Rıza Keser İşitme Engelliler Yıldızlar, Gençler, Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, 250 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Rıza Keser İşitme Engelliler Yıldızlar, Gençler, Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başladı. 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 30 ilden yaklaşık 250 sporcu katılım sağlayacak. Sporcular, kıyasıya rekabetin yaşandığı bu organizasyonda dereceye girmek için ter dökecek.

Şampiyonanın açılış seremonisi yarın il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek. Şampiyona, 20 Nisan Pazar günü sona erecek.

"Katılım çok iyi"

Şampiyona ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, "Şampiyonamız başladı. Yıldızlar ve gençleri inşallah bugün tamamlayacağız. Büyükler teknik toplantımızı yapacağız. Yarın burada olimpiyatlara hazırlık maçlarımız olacak. Sivas'ta Türkiye şampiyonu olan ülkemizi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecektir. 2 yıldır Türkiye Şampiyonası yapılmıyordu. Yeni bir federasyon başkanı olarak bütün faaliyetlerimizi açtık. Sadece güreş değil, 19 branşla ülkemizi olimpiyatlarda temsil edeceğiz. Takım sporlarını da başlattık. Katılım şu anda çok iyi. Bizler federasyon olarak nasıl hizmet edebiliriz diye düşünüyor ve çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, bizlere çok büyük destek oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rıza Keser, Sivas camiasının duayenlerinden 2015 yılında rahmetli oldu" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivas'ta İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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