Sivas'ta Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Sivas'ta Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası Başladı

Sivas\'ta Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası Başladı
19.06.2025 15:52  Güncelleme: 15:57
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Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nın açılış seremonisi, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonaya 60 ilden yaklaşık 6 bine yakın sporcu katılıyor.

Sivas'ta başlayan Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nın açılış seremonisi Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve il protokolünün katılımıyla yapıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Minikler Serbest-Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası sürüyor. Taha Akgül Spor Salonu'nda devam eden şampiyonaya 60 ilden yaklaşık 6 bine yakın sporcu katılım sağlıyor.

Bu kapsamda 16 Haziran Pazartesi günü başlayan şampiyonanın seremonisi Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, il protokolü, federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcuların katılımıyla yapıldı.

Sporcuların tören yürüyüşü ile başlayan seremoni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Açılış seremonisinde konuşan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, sporculara başarılar dileyerek Sivas'ın önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Taha Akgül: "Her şey Türk güreşi için"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ise, tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "Sivas'ımızda 10, 11, 12, 13, 14 yaş Türkiye Şampiyonası tarihte ilk kez ayrı ayrı herkesi kendi içinde güreştirerek bir şampiyona gerçekleştiriyoruz. Burada tüm sporcu kardeşlerimize Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'mızın bizlere verdiği bütçeyle, kendi imkanlarımızla tüm sporcu kardeşlerimize mayıs ayına kadar malzeme desteğinde bulunduk. Tek eksiğimiz güreş ayakkabısıydı. İnşallah onu da yetiştirip, seneye güreş ayakkabısı dahil bu organizasyonu inşallah daha da büyüteceğiz. Bu sene sayımız 6 binin üzerine çıktı. Serbestle beraber şu an, 6 bin 300 civarı sporcu katılımı var. Seneye hedefimiz 10 bin sporcu ile gerekirse 9 gün sürecek. Aynı sporcu malzeme desteğine devam edeceğiz. Seneye katılanlara daha farklı ödüller vereceğiz. Yani buradaki şampiyonayı daha değerli hale getireceğiz ve sizleri kampa alacağız. Bu şampiyona biter bitmez Ankara Elmadağ'da 10, 11, 12, 13 ve 14 yaşta final yapanları gelişim kampına alacağız. Sizlerin burada yaptığı müsabakalar inşallah, 2032, 2036 olimpiyatlarının bizler için meyvesidir. Bizler sizleri çok önemsiyoruz. Sizlerin gözündeki o ışığı görüyoruz. Gerçekten sizlere çok değer veriyoruz. Bundan sonraki tüm enerjimiz sizler için olacak. Müsabaka sayılarını arttıracağız. Bölge şampiyonaları da yapacağız. Artık insanları güreştirmede sekiz yaşına kadar düşürdük. Her şey Türk güreşi için" dedi.

Adem Uzun: "Sporculara başarılar diliyorum"

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da Sivas'ın büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptığını dile getirerek, "Sivas şimdiye kadar birçok güreşçi yetiştirdi. Güreşçilerimiz uluslararası alanda gittiler. Bizleri ve ülkemizi gururlandırdılar. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül olmak üzere, bu organizasyona destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri gelmişken sultan şehrimizi, Cumhuriyet şehrimizi gezmenizi ve havasını teneffüs etmenizi rica ediyorum. Şampiyonaya katılan sporculara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Şimşek: "Sivas için gurur verici"

Son olarak Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gurur verici olduğundan bahsederek, "Bu turnuvaya yaklaşık 60 ilden 6 binin üzerinde sporcumuz katılıyor. İnşallah, bu minderlerde sadece güreşler yapılmayacak, sadece müsabakalar yapılmayacak. Aynı zamanda bu minderler ve müsabakalar çocuklarımızın dostluğuna ve kardeşliğine vesile olacak. Onların azmine ve mücadelesine şahit olacağız. Bu kadar büyük bir organizasyonun Sivas'ımıza verilmesi tesadüf değil. Bunun en önemli sebebi, şehrimizin sahip olduğu altyapıdır. Biliyoruz ki, Sivas'tan birçok şampiyon çıkmış ve sporcular yetişmiş. İnşallah bundan sonrada yetişmeye devam edecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolüne plaket takdim etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivas'ta Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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