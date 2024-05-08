Sivas'ta Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Güreş Festivali düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Sivas'ta Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Güreş Festivali düzenlendi

Sivas\'ta Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Güreş Festivali düzenlendi

Sivas Belediyesi öncülüğünde Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Güreş Festivali'ne 5 kulüpten 50 sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker, Sivas'ın güreşin önemli bir merkezi olduğunu belirterek, Muhsin Yazıcıoğlu anısına düzenlenen festivalin gelecek yıllarda daha da büyüyerek uluslararası bir organizasyon haline gelmesini hedeflediklerini söyledi. Festivalde Polonya'dan da 10 güreşçi yer aldı.

08.05.2024 15:51
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Sivas Belediyesi öncülüğünde Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Güreş Festivali düzenlendi.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'ndaki festivale, 5 kulüpten 50 sporcu katıldı. Kıyasıya geçen müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker, AA muhabirine, Sivas denilince akla gelen ilk spor dalları arasında güreşin yer aldığını söyledi.

Kentten 3 olimpiyat şampiyonu çıktığını anımsatan Baker, "Güreşin bu kadar yaygın ve sevilen bir il olduğu Sivas'ta, merhum liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu anısına uluslararası güreş festivali düzenledik." dedi.

Baker, festivale Polonya'dan da 10 güreşçinin katıldığını dile getirerek, "Önümüzdeki dönemde projeyi daha da yaygınlaştırarak, çeşitli ülkelerden sporcularımızı davet edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Bölge Müdürü Atanur Karadağ ise kurum bünyesindeki Sivas'ın en köklü kulübü Demirspor ile güreşte öncü olduklarını vurguladı.

Davet üzerine Polonyalı güreşçilerin Sivas'a geldiklerini aktaran Karadağ, şunları kaydetti:

"Burada bir haftalık kamp yaptılar ve fikir alışverişinde bulunduk. Belediye ile bu işi organize ederek bir güreş festivaline dönüştürmek istedik. Belediyemiz projeye sahip çıktı, pehlivanların, büyük şampiyonların yetiştiği Sivas'a yakışan güreş festivali şeklinde başlangıç yaptık. Bunu seneye daha geliştirerek, katılımcı sayısını artırarak daha da büyük organizasyon şekline dönüştürmek istiyoruz."

Programa, BBP İl Başkanı Ahmet Polat, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivas'ta Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Güreş Festivali düzenlendi - Son Dakika

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