Sivasspor 3'te 3 Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivasspor 3'te 3 Hedefliyor

Sivasspor 3\'te 3 Hedefliyor
04.03.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmet Taşdemir, 10 haftada hedeflerine ulaşmak için galibiyet peşindeyiz dedi.

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ligde 3'te 3 yapmayı hedeflediklerini ifade ederek "İlk defa 2'de 2 yaptık. Bu bizim için bir artı geç kalmış bir artı aslında. Bunu sürdürmenin peşine düşeceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

7 Mart Cumartesi günü Ankara Keçiörengücü ile oynayacakları maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Taşdemir, "4 hafta oldu biz geleli. 4 haftada 2 beraberlik, 2 galibiyet aldık. Beraberliklerin ikisi de canımızı çok yakan beraberliklerdi, özellikle Adana Demir maçı ve Van maçının son dakikası yenilen goller. Ama kolay değil. Sonradan bir takıma gelip sezon başından beri ne çalıştıklarını bilmeden sadece birkaç tane fiziksel veriye dayanaraktan oyuncu isimleriyle bir hayal kurup hedef kurup geldik. Geldiğim için de çok mutluyum halen. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Oyuncu kardeşlerimizle her geçen gün iyi niyetiyle ve daha çok işin içinde olmaya çalışıyorlar. İlk defa 2'de 2 yaptık. Bu bizim için bir artı geç kalmış bir artı aslında. Bunu sürdürmenin peşine düşeceğiz. Arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz, analizlerimizi yapıyoruz. Oyuncularımızla beraber konuşuyoruz daha iyi olabilmesi için ama vaktimiz çok azaldı. 10 haftamız kaldı. 10 haftada biz ve arkadaşlarımla beraber elimizden gelen bütün gayreti gösterip bizim için gerekli olan puanların hepsine talip olup almaya çalışacağız. İnşallah bunda da muvaffak oluruz. Ama dediğim gibi futbol bu. Futbolda her zaman garanti diye bir şey yok. Bazen istediğiniz kadar doğruları yapın maç kazanamazsınız. Bazen de çok doğru olmadı, maç kazanabiliyorsunuz. Bunların hepsi futbolun içinde var. Son 10 haftayı da en iyi şekilde değerlendirip arkadaşlarımızla beraber bize layık olan taraftarlarımıza layık olan oyunu inşallah sergileyip istediklerimizi almaya çalışacağız" dedi.

"Zor bir maç olacak"

Bir gazetecinin, takımdaki sakat oyuncuların durumu hakkında yönelttiği soruya Taşdemir, "Uğur'un sakatlığı devam ediyor. Aaron cezalı. Charisis'in cezası bitti. Uğur'un ufak bir sakatlığı vardı ama bizimle olacak. Murat Paluli başladı bizimle ve geçen hafta da bir süre aldı. Ankara Keçiörengücü maçına da değinecek olursak gerçekten iyi bir rakip mücadele edeceğiz. Yani bu ligin gediklisi ve bu ligde kadro kalitesini benim çok beğendiğim bir takımla mücadele edeceğiz. Zor bir maç olacak ama kalan maçların bence hepsi zor. Dolayısıyla rakip ayırtmadan biz her maçımıza aynı şekilde çıkacağız" yanıtını verdi.

"Rey Manaj çok önemli bir oyuncu"

Son olarak yıldız futbolcu Rey Manaj'ın performansı hakkında da konuşan Taşdemir, "Rey Manaj çoğunlukla hazır, çok az daha koyabilir belki üstüne ama o da çalışıyor. Gerçekten iyi çalışıyor. İyi de bir özverisi var. Takımla da iyi bütünleştiğini görüyorum. İnşallah bu bütünleşme devam eder. Sonuçta Manaj bizim için çok önemli bir oyuncu, çok büyük bir oyuncu gerçekten. Diğer oyuncularımız da var ama herkesten her geçen gün performanslarını arttırmasını bekliyoruz ki mazerete gerek duymayacağınız ya da mazeret üretmeyeceğiniz bir dönemdeyiz. Verebileceğimizin en iyisini vermeye çalışıyoruz aslında" diye konuştu.

Çalışmalar devam ediyor

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İsmet Taşdemir, Sivasspor, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor 3'te 3 Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı
BM’den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli BM'den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
13 yıl geçti ancak unutamamış Vidal’den Galatasaray itirafı 13 yıl geçti ancak unutamamış! Vidal'den Galatasaray itirafı
Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf
“3 Körfez ülkesi İran’a saldırılara katılıyor“ iddiası "3 Körfez ülkesi İran'a saldırılara katılıyor" iddiası
İngiltere, Kıbrıs Adası çevresine hava savunma destroyeri gönderiyor İngiltere, Kıbrıs Adası çevresine hava savunma destroyeri gönderiyor

18:39
Akaryakıt zammının önüne geçecek sistemin nasıl işleyeceği cevap buldu
Akaryakıt zammının önüne geçecek sistemin nasıl işleyeceği cevap buldu
18:31
Türkiye’ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs’ta bir üstü
Türkiye'ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs'ta bir üstü
18:27
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
17:54
Ne olacak bu işin sonu Dünya Kupası’nda İran krizi
Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi
17:45
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 18:45:05. #7.12#
SON DAKİKA: Sivasspor 3'te 3 Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.