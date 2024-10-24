Sivasspor Adana\'ya Gidiyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, öğleden sonra Adana'ya giderek kampa girecek. - SİVAS
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