Sivasspor, Amed Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas organizasyonları üzerine çalışan Yiğidolar, idmanın son bölümünde ise taktik maçla günü tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Diyarbakır'a gidecek. - SİVAS