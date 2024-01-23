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Sivasspor, Antalyaspor maçına eksik kadroyla gidiyor - Son Dakika
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Sivasspor, Antalyaspor maçına eksik kadroyla gidiyor

Sivasspor, yarın Antalyaspor ile oynayacağı maç için 7 eksik futbolcuyla Antalya'ya hareket etti. Sakatlıkları bulunan ve milli takım kamplarında olan oyuncular kadroda yer almadı.

Sivasspor, Antalyaspor maçına eksik kadroyla gidiyor
23.01.2024 - 15:34,
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TSüper Lig'in 22. hafta maçında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor kafilesi 7 eksik futbolcu ile Antalya'ya gitti.

Sivasspor, Antalyaspor ile oynayacağı mücadele için 21 kişilik kafileyle tesislerden ayrılarak Antalya'ya hareket etti.

Kafilede sakatlığı bulunan Charis Charisis, Caner Osmanpaşa, Alaaddin Okumuş, Hakan Arslan, kart cezalısı olan Roman Kvet, ülkelerinin milli takım kampında bulunan Ahmed Musa ile Clinton N'jie yer almadı.

Antalyaspor ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Turgut Doman düdük çalacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
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