Sivasspor, Antalyaspor maçına eksik kadroyla gidiyor

TSüper Lig'in 22. hafta maçında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor kafilesi 7 eksik futbolcu ile Antalya'ya gitti.

Sivasspor, Antalyaspor ile oynayacağı mücadele için 21 kişilik kafileyle tesislerden ayrılarak Antalya'ya hareket etti.

Kafilede sakatlığı bulunan Charis Charisis, Caner Osmanpaşa, Alaaddin Okumuş, Hakan Arslan, kart cezalısı olan Roman Kvet, ülkelerinin milli takım kampında bulunan Ahmed Musa ile Clinton N'jie yer almadı.

Antalyaspor ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Turgut Doman düdük çalacak. - SİVAS