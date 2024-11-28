Sivasspor Antalyaspor Maçına Hazır - Son Dakika
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Sivasspor Antalyaspor Maçına Hazır

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Sivasspor, Antalyaspor ile yarınki maç için hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

28.11.2024 18:44
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- Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır

SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Belek'te gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde taktik çalışmalara ağırlık verdi.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antalyaspor ile Sivasspor, haftanın açılış yarın saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor Antalyaspor Maçına Hazır
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor Antalyaspor Maçına Hazır - Son Dakika

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