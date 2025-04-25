Sivasspor Antalyaspor Maçına Hazır

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.
Antrenmanı eski futbolcu Kadir Bekmezci de takip etti.
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sivasspor ile Antalyaspor, yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS
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