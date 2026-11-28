Sivasspor Basın Sözcüsü Yücel Aydın, Bodrum FK karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada kulübün gidişatı, istifa çağrıları, Rey Manaj'ın takımdan ayrılışı ve mali tablo hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yönetim kurulunun verdiği mücadelenin yetersiz olduğunu kabul eden Aydın, "Yönetim kurulunun bugün istifa etmesi an meselesidir" dedi.

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor'da Basın Sözcüsü Yücel Aydın, Bodrum FK karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mazeretlerin arkasına sığınmadıklarını belirten Aydın, "Şu anda Sivasspor'umuz iyidir, başarılıdır diyemeyiz. Tam tersine mazeretlerin arkasına sığınmayı şahsım, yönetimimiz ve kulübümüz adına hiç benimsemiyoruz. Gerçekleri söylemek gerekirse bugünkü yönetim kurulunun verdiği mücadele Sivasspor için yeterli değil. Bunu net olarak ifade edelim. Yönetim kurulunun bugün istifa etmesi an meselesidir. Sivasspor'umuzu bu saatten sonra yönetecek büyüklerimiz, ağabeylerimiz 'Ben bu takımı sizlerden daha iyi yönetirim' diyorsa biz bu konuda destek olmaya hazırız. Çünkü söz konusu Sivasspor" diye konuştu.

'REY MANAJ İKİ GÜN BEKLEMEDİ, ÖZEL JETLE ŞEHRİ TERK ETTİ'

Arnavut forvet Rey Manaj'ın ayrılık sürecine de değinen Aydın, oyuncunun kendilerine verdiği sözü tutmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Ülkemizde bir ekonomik kriz var ve farklı kulüplerde de maddi sıkıntılar yaşanıyor. Rey Manaj'dan iki gün süre istedik. Charisis ile de konuştuk. O da Rey de 'Evet' dedi. Ama Rey Manaj'ın bir gece özel bir uçakla şehirden ayrıldığını duyduk. Bu bizim için üzücü. Rey Manaj burada yaklaşık 3 yılda 4-5 milyon euro kazanmış bir futbolcu. Kulübümüz adına kalmasını isterdik ama Sivasspor'u iki gün beklemiyorsa içerideki birçok futbolcuya da haksızlık değil mi? Bir kulübü iki gün beklemek çok mu zordu? Beklemedi ve bir sabah Kayseri'den özel jetle şehrimizi terk etti."

'BU TALİHSİZ BİR AÇIKLAMADIR'

Teknik direktör Çağdaş Çavuş'un maçın ardından şeffaflık ve mali durumla ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösteren Aydın, kulübün mali açıdan denetlendiğini vurguladı. Aydın, "Hocamız geldiğinden beri dört maça çıktık. Mevcut yapı, maddi açıdan durum ne olursa olsun bir reaksiyon gösterilmesi lazımdı. Sayın hocamız açıklamalarında yönetimimize ve başkanımıza yönelik şeffaflıktan bahsetmiş. Sivasspor'un bu yıl her bir ödemesiyle birlikte her şeyi şeffaf. Aylık, iki aylık, üç aylık harcamalarımızın dahi yüksek bir makam tarafından denetlenmesini istedik ve denetleniyor. Sayın hocamızın bu konuyla ilgili bir hata yaptığını düşünüyorum. Sen önce çıkacaksın, bugünkü maçını kazanacaksın; ondan sonra yönetime gerekli cevabı vereceksin. Başka kulüplerin bizden bir kat daha fazla borcu var ama hocaları çıkıp böyle bir şey söylemiyor. Bu talihsiz bir açıklamadır" ifadelerini kullandı.

'KONGRENİN ARDINDAN 268 MİLYON 700 BİN TL BORÇ ÖDEDİK'

Kulübün güncel borç durumunu da paylaşan Yücel Aydın, "Genel kurulda göreve geldiğimizde yaklaşık 380-400 milyon TL gibi bir borç olduğu ifade edilmişti. Beklenmedik, sonradan gelen ödemeler ve FIFA'dan gelen transfer yasakları mali yapımızın dışına taşıyor. Süper Lig'den düştükten sonra FIFA'ya giden futbolcularımızın zorluklarıyla mücadele ediyoruz. Devraldığımız 400 milyon TL'lik borç üç aşağı beş yukarı aynı konumda devam ediyor ancak kongreden sonra yaklaşık 268 milyon 700 bin TL borç ödemesi gerçekleştirdik" dedi.