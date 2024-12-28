Sivasspor Belek\'te Antrenmanını Sürdürüyor

Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren Sivasspor, bugün akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Kampın ikinci gününde Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde şiddetli yağmur yağışı altında gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve rondo çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik idmanla günü tamamladı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
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