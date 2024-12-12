Sivasspor Bodrum\'a Gidiyor

Spor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla son buldu.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün Bodrum'a giderek kampa girecek.

Sipay Bodrum FK ile Net Global Sivasspor, yarın saat 20.00'de Grey Beton Bodrum Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev yapacak.