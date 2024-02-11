Sivasspor, Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Sivasspor, Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu

Sivasspor, Çaykur Rizespor\'a 1-0 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildi. Maçta Manaj'ın golüyle öne geçen Sivasspor, galibiyeti koruyamadı. Çaykur Rizespor'un penaltı kararı VAR incelemesi sonucunda iptal edildi.

11.02.2024 15:37
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Shelvey'in ceza yayının gerisinden sert şutunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

57. dakikada Çaykur Rizespor'un kullandığı korner atışında Olawoyin'in kafa vuruşunda defansın elle müdahalesi üzerine hakem Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi. İtirazlar üzerine VAR'a gidildi. VAR incelemesinin ardından penaltı kararı iptal edildi.

73. dakikada Menig, kazandığı topla ceza sahası içerisine girdi. Sert şutunda top sağdan az farkla dışarı çıktı.

90+2. dakikada ceza yayı önünde Menig'in pasıyla topla buluşan Hakan, kaleye sert bir şut gönderdi. Gökhan Akkan topu kontrol etmeyi başardı.

90+5. dakikada Olawoyin ceza yayı üzerinden sert vurdu. Ali Şasal topu kontrol etmeyi başardı.

Hakemler: Emre Kargın, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli (Turgunboev dk. 90+5), Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Poungouras, Uğur Çiftçi, Bartuğ Elmaz, İbrahim Akdağ, Charisis (Hakan Arslan dk. 70), N'jie (Queensy Menig dk. 71), Manaj (Caktas dk. 88)

Yedekler: Nikolic, Camara, Emrah Başsan, Emre Gökay, Alaattin Okumuş, Ziya Erdal

Teknik Sorumlu: Ömer Faruk Mahir

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer (Halil İbrahim Pehlivan dk. 88), Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic (Muammer Sarıkaya dk. 65), Zeqiri ((Benhur Keser dk. 65) (Gustavo dk. 71)), Gaich (Minchev dk. 65)

Yedekler: Tarık Çetin, Anıl Yaşar, Faye, Eray Korkmaz, Mithat Pala

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Manaj (dk. 30) (Sivasspor)

Sarı kartlar: İbrahim Akdağ (Sivasspor), Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor) - SİVAS

Kaynak: İHA

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