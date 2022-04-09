Sivasspor'da, Başakşehir müsabakası öncesi 5 sakat! - Son Dakika
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Sivasspor'da, Başakşehir müsabakası öncesi 5 sakat!

09.04.2022 12:16
Sivasspor'da, Başakşehir müsabakası öncesi 5 sakat!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan DG Sivasspor'da 5 eksik futbolcu bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan DG Sivasspor'da 5 eksik futbolcu bulunuyor.

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 5 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James, Ziya Erdal, Moussa Konate, Samba Camara ile Olarenwaju Kayode, turuncu-lacivertli ekibe karşı forma giyemeyecek. - SİVAS

YORUMLAR
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Sivasspor ile Başakşehir 28. randevuda Sivasspor ile Başakşehir 28. randevuda Başakşehir'de hedef 3 puan Başakşehir'de hedef 3 puan

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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