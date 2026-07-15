Sivasspor'da Burak Özçoban yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Sivasspor'da Burak Özçoban yeniden başkan seçildi

Sivasspor\'da Burak Özçoban yeniden başkan seçildi
15.07.2026 20:16  Güncelleme: 20:25
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Sivasspor'un olağanüstü genel kurulunda tek aday olan Burak Özçoban, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Özçoban, taraftara stadyuma gelme ve kombine alma çağrısı yaptı.

Sivasspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısında tek aday olarak seçime giren Burak Özçoban, yeniden başkan seçildi. Özçoban, "Bu sürede en büyük görev taraftara düşüyor. Taraftar stadyuma gelirse, kombine alırsa, forma alırsa biz daha çok güçlü oluruz" dedi.

Sivasspor'un olağanüstü genel kurul toplantısında tek aday olarak seçime giren Kulüp Başkanı Burak Özçoban, delegelerin oylarıyla yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından yapılan başkanlık seçiminde tek listeyle aday olan Burak Özçoban, delegelerin oylarını alarak yeniden kulüp başkanlığına seçildi.

Genel kurula Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü üyeleri ve kulüp delegeleri katıldı. Kongrede konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Sivasspor olarak son 2 ay içerisinde bir fetret dönemi yaşadık. Bir yönetim belirsizliği, bir yönetim boşluğu yaşadık. Biz inanıyorduk ki bu takım sahipsiz kalmayacak. Mutlaka bu yönetime birileri talip olacak ve Sivasspor'umuzu sahipsiz bırakmayacaktı. Geldiğimiz noktada yeni bir umutla dolu sayfa açıyoruz Burak Özçoban liderliğinde. Burak Özçoban ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu takımı sahipsiz bırakmadılar ve Sivasspor markasını daha fazla zedelenmesine, daha fazla zarar görmesine izin vermediler. Bu süreçte belediye başkanımızla birlikte biz büyük bir emek verdik. Bundan sonra yapmamız gereken bu takıma tüm Sivaslılar olarak sahip çıkmamız ve destek olmamız" dedi.

"Sivasspor gibi bir değere sahip çıkmalıyız"

Belediye Başkanı Adem Uzun ise Sivasspor'a sahip çıkılması gerektiğini söyleyerek, "Zor ve yorucu bir süreç geçirdik. Burak Özçoban ve yönetimi bir irade ortaya koyup takımımıza sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Kombine satışları başladı ve inşallah çok ciddi bir rakamda kombine satışı gerçekleşir. Sivasspor gibi bir değere sahip çıkmalıyız. Sivas Belediyesi olarak Sivasspor'umuzun her zaman yanında olmaya ve destek vermeye hazırız. İnşallah tüm Sivaslılar takıma sahip çıkacaklardır" ifadelerini kullandı.

Özçoban: "En büyük görev taraftara düşüyor"

Daha sonra delegelere seslenen Başkan Burak Özçoban, "Bu 45 günlük süre zarfında yönetime kimse aday çıkmamasından dolayı daha fazla uçuruma gitmesine müsaade edemezdik. Buna zaten ne valimiz, ne belediye başkanımız hiç kimse izin vermezdi. 2 aylık süre zarfında toplantılar yaptık. Sonunda da son noktaya gelince çok değerli yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber, toplamda 25-26 kişiyle beraber bu sorumluluğu üstlendik. 1 hafta önce buna karar verdik, bu süre içerisinde futbolcularla görüştük ve olmayan futbolcuları getirdik. Antrenmanlarımız devam etti. Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile de anlaştık. Bu süreçte hocamız çok büyük bir karakter ortaya koydu. Şimdi üzerimize düşen mali yapıyı daha da düzenleyerek sportif başarı da sonrasında gelecektir. Bu sürede en büyük görev taraftara düşüyor. Taraftar stadyuma gelirse, kombine alırsa, forma alırsa biz daha çok güçlü oluruz" diye konuştu.

Yeni yönetim kurulu şöyle:

Tek listeyle gidilen seçimde Burak Özçoban, yeni yönetim kuruluyla 3 yıllığına tekrar başkan olarak seçildi. Özçoban başkanlığındaki yönetim kurulunun asil üyeleri; Deniz Kızılırmak, Doğukan Hüseyin Otyakmaz, Muhammed Hakan Bağce, Ahmet Fatih Korkmaz, Ömer Yaman, Arif Kaleli, Mert Bozdiken, Yücel Aydın, Fatih Çakırtaş, Aykut Demirkol, Halil Çam, Fatih Taştan, Burak Aktaş, Buğra Güvendi, Taha Buğra Arslan, Baran Yıldırım, Merdan Öniz ve Oğulcan Acar'dan oluştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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