Sivasspor'da Erol Bulut sesleri! - Son Dakika
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Sivasspor'da Erol Bulut sesleri!

16.05.2023 14:01

Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı çalıştıran teknik direktör Erol Bulut, Sivasspor'dan ayrılacak olan Rıza Çalımbay'ın yerine aday olarak gösteriliyor.

Sivasspor, daha önce yaptığı açıklamada yeni sezonda takımda devam etmeyeceğini belirten teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine sürpriz bir ismi düşünüyor.

EROL BULUT, SİVASSPOR'UN LİSTESİNDE

Rıza Çalımbay daha önce yaptığı açıklamalarda sezon sonunda görevi bırakacağını söylemişti. Ancak deneyimli hocanın başkan ile bir toplantı gerçekleştirerek takımın başında devam etmesi de olası.Yaşanan belirsizlik sonrası Sivasspor yönetimi adaylarını belirlerken, Erol Bulut ismi de gündeme geldi.

GAZİANTEP FK'DE PUAN ORTALAMASI DÜŞÜK KALDI

Geçtiğimiz günlerde teklifler aldığını açıklayan Erol Bulut, Sivasspor için ciddi adaylar arasında bulunuyor. Deneyimli hoca, son olarak çalıştırdığı Gaziantep FK ile 65 maça çıkmış ve 1.32 puan ortalaması yakalamıştı.

Süper Lig'e geri dönüyor! Erol Bulut, Rıza Çalımbay'ın koltuğuna en ciddi aday
Rıza Çalımbay-Erol Bulut
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Süper Lig'e geri dönüyor! Erol Bulut, Rıza Çalımbay'ın koltuğuna en ciddi aday Süper Lig'e geri dönüyor! Erol Bulut, Rıza Çalımbay'ın koltuğuna en ciddi aday

Rıza Çalımbay, Gaziantep FK, Erol Bulut, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da Erol Bulut sesleri! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivasspor'da Erol Bulut sesleri! - Son Dakika
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