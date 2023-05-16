Sivasspor, daha önce yaptığı açıklamada yeni sezonda takımda devam etmeyeceğini belirten teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine sürpriz bir ismi düşünüyor.
Rıza Çalımbay daha önce yaptığı açıklamalarda sezon sonunda görevi bırakacağını söylemişti. Ancak deneyimli hocanın başkan ile bir toplantı gerçekleştirerek takımın başında devam etmesi de olası.Yaşanan belirsizlik sonrası Sivasspor yönetimi adaylarını belirlerken, Erol Bulut ismi de gündeme geldi.
Geçtiğimiz günlerde teklifler aldığını açıklayan Erol Bulut, Sivasspor için ciddi adaylar arasında bulunuyor. Deneyimli hoca, son olarak çalıştırdığı Gaziantep FK ile 65 maça çıkmış ve 1.32 puan ortalaması yakalamıştı.
Son Dakika › Spor › Sivasspor'da Erol Bulut sesleri! - Son Dakika