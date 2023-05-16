Sivasspor'da Erol Bulut sesleri!

Beraber yol yürüdükleri parti seçimin en büyük kaybedeni oldu

Sivasspor, daha önce yaptığı açıklamada yeni sezonda takımda devam etmeyeceğini belirten teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine sürpriz bir ismi düşünüyor.

EROL BULUT, SİVASSPOR'UN LİSTESİNDE

Rıza Çalımbay daha önce yaptığı açıklamalarda sezon sonunda görevi bırakacağını söylemişti. Ancak deneyimli hocanın başkan ile bir toplantı gerçekleştirerek takımın başında devam etmesi de olası.Yaşanan belirsizlik sonrası Sivasspor yönetimi adaylarını belirlerken, Erol Bulut ismi de gündeme geldi.

GAZİANTEP FK'DE PUAN ORTALAMASI DÜŞÜK KALDI

Geçtiğimiz günlerde teklifler aldığını açıklayan Erol Bulut, Sivasspor için ciddi adaylar arasında bulunuyor. Deneyimli hoca, son olarak çalıştırdığı Gaziantep FK ile 65 maça çıkmış ve 1.32 puan ortalaması yakalamıştı.