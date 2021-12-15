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Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

15.12.2021 15:58

- Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

- Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak saat 12.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Fredrik Ulvestad ve Sefa Yılmaz ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kasımpaşa ile Sivasspor 18 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor


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